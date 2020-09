El DT lo viene utilizando como carrilero izquierdo (pese a ser derecho) ante la ausencia por lesión de Gonzalo Escobar (desgarrado) y porque Gonzalo Piovi, una de las incorporaciones, recién se suma al plantel. Un Eric Meza que está en edad de contrato al tener 21 años. En principio, en junio debió quedar libre, pero por la pandemia del coronavirus la AFA le dio una prórroga hasta diciembre para resolver los contratos de los juveniles.

Se concretó el acuerdo con el capitán del reserva, Facundo Garcés, y otro de los apuntados es justamente Eric Meza. "Ya tuve una charla con el técnico (Eduardo Domínguez) sobre algunas cosas y por eso estoy agradecido de esta oportunidad. Del contrato se encarga mi representante. Ojalá se dé. Él no me quiere decir mucho y no me quiere hacer mucho la cabeza (risas). Esperemos que sea algo bueno. Gustavo Ghezzi es mi representante, en contacto con su socio Leandro Garino acá en Santa Fe. Son los mismos de (Alex) Vigo", reconoció hace un mes el jugador.

Está claro que el escenario cambió todo, pero sabiendo que está en consideración del técnico, el club estaría analizando acercarle la propuesta de contrato. El tema es que todo se demoró por el atraso en los sueldos del plantel y otros temas también económicos. Está claro que todavía hay margen, pero es un tema que todavía no dio demasiados avances.

Eric Meza es lateral derecho por naturaleza, siendo hoy el reemplazante directo de Alex Vigo. Hoy Eduardo Domínguez lo ubica por izquierda por cuestiones excepcionales, pero no desentonó. Quizás este sea un dato que ponga más en atención a la dirigencia, pero hoy no se sabe si finalmente firmará su primer contrato.

Un tema a seguir muy de cerca, en este nuevo plan que encara el DT, de darle rodaje a varios chicos de las inferiores sabiendo que no hay presiones por el descenso y se necesita apostar al campeonato económico.