Domínguez recuperará a un jugador clave para recibir a San Pablo

"Es nuestro primer partido. Si no estamos para competir en dos torneos, ¿cómo hacemos? Pondremos lo mejor buscando ser seguros. Se hacen especulaciones y es realmente extraño. Tendremos a lo mejor, es el primer partido y queremos hacerlo bien. Hay que tener el respeto que se merece la competencia", manifestó Eduardo Domínguez en la conferencia de prensa que brindó en la previa del encuentro frente a Patronato, en el Presbítero Bartolomé Grella.





En relación al encuentro que el Sabalero disputó en San Pablo, por el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana, el DT realizó dos variantes obligadas. Marcelo Ortiz, el capitán del equipo, no pudo jugar ya que debía purgar una fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones, mientras que Marcelo Estigarribia sufrió un esguince de rodilla y tampoco pudo estar en condiciones de ser tenido en cuenta.



De esa manera Domínguez optó por modificar el sistema táctico y mandó a la cancha a Christian Bernardi por Ortiz y Mariano González por Estigarribia. El resto del equipo fue el mismo que dio el golpe en el Morumbí, mientras que el sistema fue el predilecto del entrenador: 4-4-2.





El estreno no fue el esperado, ya que la idea era comenzar con un triunfo una temporada donde deberá repartir sus energías en la triple competencia: Superliga, Copa Argentina y Copa Sudamericana.





Además, el certamen local es prioridad para el DT, ya que tras las clasificaciones a las dos Sudamericanas consecutivas, ahora el objetivo pasa por terminar más arriba y pelear hasta las últimas instancias para lograr uno de los cuatro boletos disponibles para la Libertadores 2020.

















El gran dilema que tendrá Domínguez de cara a la revancha frente a San Pablo será determinar si mantiene el esquema que utilizó en Brasil o se inclina por su sistema preferido y el que más veces utilizó como DT de Colón: 4-4-2.





Es que hay una cuestión que no es menor y es que el utilizado en la ida fue el ideal para contener a un poderoso equipo que en este momento es el mejor del Brasileirao. Y la ventaja la tiene el Sabalero, por lo cual no sería descabellado imaginar que el entrenador sabalero no toque nada en relación al equipo que jugó los primeros 90 minutos de la serie.





Pero también está la alternativa que el Sabalero vuelva a las fuentes y se pare de la manera que los tiene acostumbrados Domínguez, con dos líneas de cuatro y con Alan Ruiz y Javier Correa en el ataque. A favor de este sistema juega el entendimiento y el convencimiento a la hora de ponerlo en escena. Además, como se juega en el Brigadier López seguramente el elenco paulista ya no será lo avasallante que fue en Brasil.





Si el DT apuesta a la fórmula que le dio grandes resultados en el Morumbí, los 11 serían: Leonardo Burián; Erik Godoy, Guillermo Ortiz y Emanuel Olivera, Gustavo Toledo, Matías Fritzler, Leonardo Heredia, Marcelo Estigarribia y Gonzalo Escobar; Alan Ruiz y Javier Correa.









En tanto, si se inclina por su sistema preferido, el 4-4-2, Domínguez realizaría un solo cambio, que sería el ingreso de Christian Bernardi o Mariano González por Erik Godoy o Emanuel Olivera. La duda sobre el jugador que ingresa está planteada en que el ex-Instituto no atraviesa su mejor momento, mientras que el ex-Huracán fue una de las figuras en Paraná y tiene mucha más experiencia en esta clase de enfrentamientos.





De esta manera, los 11 serían: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Godoy u Olivera, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Bernardi o González, Matías Fritzler, Leonardo Heredia y Marcelo Estigarribia; Alan Ruiz y Javier Correa.