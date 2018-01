Domínguez: "Tenemos que encontrar el equipo rápido"

"Estamos en la etapa de comenzar con los partidos y de aceitar todo lo que se viene haciendo. Así que estamos bien, contentos, felices". Estas palabras le pertenecen al técnico de Colón, Eduardo Domínguez, quien hizo un alto a las actividades de pretemporada en Paraná para hacer un balance de la actualidad.





Justamente este sábado, el Rojinegro estará jugando su segundo amistoso, en este caso ante Atlético Paraná, donde la idea pasa por ir encontrando las mejores opciones para cada duelo en la Superliga. En este sentido contó en diálogo con Radio EME, cómo se está trabajando: "Venimos asimilando las situaciones que se están trabajando. Sabíamos que, por los entrenamientos, los jugadores iban a estar cansados y por eso es importante la lucidez. A medida que vayan pasando los partidos no iremos adaptando más a eso".





Cuando se le consultó de ir probando, el DT fue categórico con la respuesta: "Tenemos que encontrar el equipo rápido, porque en menos de dos semanas arrancamos la competencia. Es una pretemporada atípica al ser muy corta y no hay tanto tiempo para probar. Por eso estamos viendo las variantes que hay para la semana que viene y así completar con dos amistosos más; o sino uno y un partido con la Reserva. La idea es llegar con los minutos necesarios para el partido con Boca".





También le restó importancia a una dolencia que acusó el arquero Alexander Domínguez: "Fue una molestia en el codo producto de un choque contra Patronato, pero fue más que nada un susto, porque ya entrenó con normalidad. Después están todos a disposición y eso nos da alegría, que estén trabajando de gran manera y que no haya lesionados".





Colon pretemporada.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





Refuerzos

"Tanto el presidente (José Vignatti) como Horacio Darrás, quien tiene más contacto con nosotros, están trabajando a consciencia. Ellos ya saben los nombres para potenciar el equipo y a partir de ahí se manejan las negociaciones, a conveniencia del club, claro está", aseveró Domínguez en referencia a las incorporaciones.





Sin embargo, tampoco quiso relajarse al respecto, porque el tiempo pasa y las caras nuevas brillan por su ausencia por ahora: "El apuro siempre está, porque uno los quiere para el inicio de la pretemporada, pero el marcado está muy quieto. Salvo los equipos grandes, el resto está en silencio. Es producto también del desfajase que se dio en la parte económica. Está todo muy parado".





Justamente en alusión a esto último, no omitió admitir que la distancia con los equipos grandes será cada vez mayor: "Me parecen que están buscando eso o va para ese lado, a pesar que el fútbol argentino termina siendo diferente a todos, porque no nos sentimos menos que otros y por eso nos estamos preparando para ir a jugar de igual a igual a todas las canchas. Para ello hay que tomar consciencia y trabajar en consecuencia, exigiéndonos de más, porque hay que igualarnos con los equipos más poderosos".





También ponderó el regreso de Facundo Silva: "Lamentablemente por su lesión se perdió gran parte del torneo y lo pudimos contar muy poquito. Sentimos que estamos ganando un cupo más con su recuperación".





En el final, se le preguntó del Clásico, pero el DT respondió entre risas que "falta mucho. No hay presión, solo siento la presión de querer ir a ganar a la cancha de Boca. Después pueden pasar muchas cosas".