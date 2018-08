Domínguez: "Tenemos que preparar mejor el partido ante Unión"

Eduardo Domínguez apostó por un esquema más osado, ya que ubicó a Alan Ruiz junto a Javier Correa y Nicolás Leguizamón. Sin embargo, el Decano fue más en el primer tiempo, y en varios pasajes del primer tiempo lo tuvo a maltraer. Pero en el final de dicha etapa Marcelo Estigarribia puso paridad en el marcador. Luego de un segundo tiempo de dientes apretados, Rodrigo Aliendro sacó un tremendo remate desde afuera del área, que dejó al equipo rojinegro con las manos vacías.





En el arranque, el DT sabalero manifestó: "Esto es fútbol, es así. Fue un partido parejo, teníamos enfrente a un gran rival, más allá que tuvimos nuestras posibilidades pero no pudimos llevarnos nada. Los primeros 10 o 12 minutos no podíamos anticipar las jugadas, sabíamos lo que ellos hacen y lo pudieron hacer igual, no podíamos salir de ese agobio. Pero después lo emparejamos. Tuvimos situaciones de gol, manejo de pelota, llegadas claras y gol, pero no pudimos marcar una ventaja con alguna posibilidad que tuvimos. Pero fue muy parejo".





Y siguió analizando la primera derrota en la temporada: "Hay que estar atentos en todas las jugadas, hasta en la que finaliza el partido. Nos sirve para crecer y si creemos que el camino es el que venimos trabajando. Hay que seguir insistiendo y valorando las cosas buenas que venimos haciendo, y corregir los errores que cometemos que por eso no pudimos ganar todavía en la Superliga".





También analizó la actuación de Nicolás Leguizamón, y tiró: "Bien, estuvo incisivo. Tuvo mucho que ver en la jugada del primer gol, pero no alcanza. Tenemos que dar más, tenemos que mejorar el ataque, la circulación para llegar mejor a la zona de definición.





Sobre el esquema que planteó en Tucumán, dijo: "Sabíamos que una vez que iniciaban el lanzamiento largo, iban con los laterales, por lo que tenían que reaccionar más rápido. A este sistema lo venimos entrenando desde hace mucho. En el último partido del campeonato que ganamos lo hicimos de esa manera (ante Racing), todos tienen sus pros y contras. Creíamos que era la forma en la cual teníamos que jugar, se nos hizo muy cuesta arriba".









"Me da la sensación que somos equilibrados, si nos ponemos a analizar los goles que nos convierten siempre tenemos superioridad defensiva. El equipo regresa rápido. Ellos no tuvieron circulación, eran pelotazos para Matos y Núñez, eso no me preocupaba, sino que a esos pelotazos no los podíamos cortar. Pero no me preocupó eso", destacó en otra parte de la charla.





También se refirió a la condición física de Leonardo Burián, quien reclamó foul en el primer gol de Atlético Tucumán y dijo: "Terminó dolorido, hasta el mismo jugador de Atlético le pidió disculpas por el golpe que le dio, ese tipo de golpes en el área chica es foul".





En el final se refirió al Clásico Santafesino del próximo 2 de septiembre, y dijo: "Es el partido del hincha, sabemos que nos tenemos que preparar mejor, tenemos que descansar el fin de semana y arrancar el lunes con todo para el Clásico que nos toca jugar en nuestra casa y tenemos que hacernos fuerte en nuestro estadio".