Domínguez: "Veremos hasta dónde llegaremos, tenemos una gran ilusión"

Luego del partido, el entrenador sabalero se hizo presente en la sala de conferencias junto a Leonardo Burián, la gran figura en la definición por penales, y comenzó diciendo: "Las sensaciones son buenas, saber de la envergadura del rival, que va primero en su campeonato, en un torneo muy difícil, que hace muchas inversiones y cada vez se hace más fuerte. Poder eliminar a esta clase de equipos, con un gran entrenador como Diego Aguirre es una sensación hermosa. El equipo tuvo carácter y personalidad. Veremos dónde llegaremos, pero la ilusión la tenemos de seguir en esta competencia. La victoria sobre todo lo que me deja es cómo los jugadores afrontaron esta serie, con mucha personalidad".





Mientras que sobre el carácter del equipo, agregó: "Cuando se presentan esta clase de rivales apelo a la inteligencia de los jugadores, que termina siendo la inteligencia grupal. Sabemos de nuestras virtudes y hasta dónde llegar. Con esta clase de victorias buscamos ir más allá, ir rompiendo barreras lo que nos permitirá crecer en lo futbolístico. Tenemos un grupo inteligente, que sabe que los esfuerzos deben ser grupales. Forjaron el carácter para disputar esta serie de una grandísima manera".





LEER MÁS ►► El uno por uno de la histórica clasificación del Sabalero





Luego se lo consultó a Domínguez si no pensó en arriesgar luego del gol de San Pablo, y contestó: "Lo evaluamos, pero creíamos que no íbamos a poder entrar en partida. Faltaban cinco minutos cuando el jugador de ellos se lastimó. Sabíamos que debíamos ser pacientes, mantener el orden. Sabemos que tenemos buenos ejecutores de penales y un arquero que cada día me sorprende más. Eso da seguridad en los que van a patear. Todas esas cuestiones me vinieron a la cabeza para no hacer otro cambio".





En cuanto a la jugada donde se reclamó penal sobre Marcelo Estigarribia,analizó: "Estábamos lejos, fue muy fina. Está el árbitro para determinar si hubo o no roce, pero es un deporte de contacto. No hubo jugadas dudosas, habría que verla muchas veces. Estaba lejos y fue una jugada rápida, es pera verla detenidamente, y el árbitro tiene que decidir en segundos".





LEER MÁS ►► Burián, el gran héroe de la clasificación de Colón









"No deja de ser un baldazo de agua fría. Apelamos a la tranquilidad, la calma y el orden. Tuvimos parejos en ocasiones de gol, y creo que tuvimos las mejores. Después del gol de ellos tuvimos una de Gonzalo (Escobar) que sacó muy bien el arquero de ellos. Sabíamos que íbamos a tener nuestras chances, había que ser pacientes".





Sobre por qué salió Leonardo Heredia, respondió: "Se contracturó, se agarró el muslo.Le estaba costando y necesitábamos que todos los jugadores estén al 100%. Apostamos por el Polaco ( Adrián Bastía ) que sabemos todo lo que contagia y lo que ocasiona en la gente. Quisimos cerrar la serie pero no lo pudimos hacer".





También se refirió a cómo afrontará el partido ante Tigre, y dijo: "Es nuestro primer partido de local en la Superliga, con nuestra gente, que nos tiene que dar el empuje. Vamos a jugar con el mejor equipo que tengamos a disposición. Le queremos dar la importancia a la Superliga, que nos clasifica a las copas. Tenemos que ganar el domingo".