Colón mostró dos caras bien distintas en el emblemático estadio Centenario de Montevideo. Por un lado, su gente marcó un antes y un después en la historia de River Plate, ya que según su presidente Willie Tucci ni siquiera Peñarol llevó tanto público cuando los enfrentó por el certamen charrúa, pero por el otro la imagen futbolística estuvo muy lejos de ser la esperada.

Una muestra cabal de esto fue la despedida que los casi 10.000 hinchas sabaleros presentes le dieron al equipo, que se condice con la que tuvo luego de clasificarse a la siguiente fase de la Copa Argentina, tras vencer a los suplentes de Acassuso por 3-0 en cancha de Temperley.

Se esperaba que en el tiempo que estuvo Colón sin competencia (casi un mes) Pablo Lavallén le pudiera imprimir a su equipo su estilo de juego, y que sobre todas las cosas recuperara físicamente a un plantel, que en lo que va del año fue más noticia por los jugadores lesionados que por los resultados positivos.

Más allá de la pobre temporada que está cerrando, ya que terminó penúltimo en la Superliga y fue eliminado prematuramente en la Copa de la Superliga, en la Copa Argentina logró el objetivo de pasar de fase y en la Sudamericana tiene la gran chance de clasificarse a los octavos de final el próximo martes cuando reciba a River Plate de Montevideo, con quien empató sin goles en el Centenario.

De cara a este partido Lavallén comienza a definir a los 11 que buscarán la victoria para lograr la clasificación a octavos de final y podría tener algunas modificaciones, en busca de mayor solidez en defensa y contundencia ofensiva.

Es que River, con muy poco, complicó a una dubitativa defensa del Sabalero, donde Emanuel Olivera y Guillermo Ortiz no mostraron el acople que se pretendía.

Por eso el entrenador evalúa la evolución de Damián Schmidt, quien se perdió el encuentro de ida producto de una lesión microfibrilar grado 1 en el recto femoral derecho.

Lavallén piensa en variantes para el duelo revancha ante River Plate de Uruguay.

Si está en condiciones, Schmidt será titular en lugar de Ortiz, para de esta manera el técnico rojinegro parar su defensa ideal con los jugadores que tiene a disposición.

Quien no llegará al encuentro ante River es Matías Fritzler, quien se recupera de un desgarro grado 2 en el recto femoral izquierdo. En contrapartida, lo de Fernando Zuqui no fue tan grave como se especulaba y la molestia física no le impedirá estar entre los 11.

Mientras que el DT evalúa realizar otra modificación en ataque para acompañar a Luis Miguel Rodríguez, a quien se lo notó muy solitario en el partido de ida, a pesar de haber tenido dos chances claras para marcar (en una se la tapó el arquero en el primer tiempo y en la siguiente fue una mediavuelta que terminó en las manos del guardameta en el complemento).

Si se inclina por tocar lo menos posible el equipo, Schmidt reemplazaría a Ortiz, mientras que si decide darle más potencia ofensiva podría incluir a Nicolás Leguizamón o Wilson Morelo por uno de los volantes.

Si se da esa alternativa, podría salir Christian Bernardi, para que Zuqui se recueste por derecha, y entre Guillermo Celis y Marcelo Estigarribia se repartan el medio para que Gabriel Esparza baje a la zona de volantes.

Pero también podría salir Estigarribia para que ingrese un delantero, y entonces el medio quedaría formado por Bernardi, Celis, Zuqui y Esparza, para que Rodríguez y Leguizamón o Morelo se paren como delanteros definidos.

Los 11 que probaría este sábado Lavallén en la práctica de fútbol, con dos dudas, serían los siguientes: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Damián Schmidt o Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Guillermo Celis, Fernando Zuqui y Marcelo Estigarribia o Nicolás Leguizamón; Gabriel Esparza y Luis Rodríguez.