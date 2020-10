Durísimo contra Colón: "Es una CD nefasta y atemorizante"

"Hace 9 años que estoy trabajando en el club y 7 en el plantel de Primera. Yo soy uno de los que no quiere agachar la cabeza por eso me está pasando ahora”, comenzó diciendo. Para luego, agregar: "Me habían dicho que si hablábamos podíamos llegar a perder el trabajo. Es una Comisión Directiva nefasta y atemorizante con respecto al empleado. Como tenían una deuda con nosotros, Vignatti nos amenazó que si le contábamos a los jugadores o el cuerpo técnico nos iba a echar".

En otro tramo de la charla, Pasculli narró un episodio poco agradable que le tocó también vivir con Horacio Darrás, por poner en la camiseta una estampa del ARA San Juan. "Me dijo que se abría una grieta política, mi respuesta fue sacar la camiseta, y después finalmente usaron la camiseta con la estampa del submarino y se adjudicaron ellos el homenaje”.

Camiseta Colón.jpg El exutilero de Colón le apuntó a Vignatti y su CD por malos tratos. @copasudamericana

A medida que fue avanzando la charla, el exutilero brindó más detalles de las situaciones ingratas que debieron transitar, pero en especial apuntó al presidente Vignatti: "Muchos no quieren hablar por miedo a que los echen. El 2 de abril vino a mi casa a buscar la llave de la utilería y el 13 de mayo me llaman para hacer un recuento de la indumentaria, con un faltante que ronda los dos millones de pesos. El 25 de marzo fue el robo en el Predio y un integrante del cuerpo técnico de Domínguez me acusó de eso".

En el viaje a Asunción para jugar la final de la Copa Sudamericana, también se dio un hecho muy particular que el propio Pasculli se encargó de puntualizar: "Había una caja embalada que nos pidieron que la llevemos porque era de utilería, nuestra no era, le pedimos que nos digan qué había adentro y no nos quisieron decir. Nosotros siempre éramos burro de carga, teníamos que llevar los bolsos de dirigentes y de los hijos de dirigentes”.

Antes de su despedida, también reconoció que costearon un viaje a Rosario por falta de fondos de la actual dirigencia: "“El partido con Newell’s en febrero, ahí ya viajamos con complicaciones, a nosotros nos hicieron viajar a las 6 de la mañana, tuvimos que poner plata de nuestro bolsillo para el combustible. A la hora del almuerzo, no teníamos lugar para nosotros. Pedimos un lugar para descansar, tampoco se pudo, tuvimos que dormir en el vestuario de Newell’s una siesta".