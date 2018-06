Eduardo Domínguez confirmó que Pablo Ledesma no seguirá en Colón

En el inicio de las prácticas volvió a tomar contacto con la prensa y en el arranque expresó que "no me gusta decir cosas porque sí, se necesita por momentos crear historias y quienes las crean y quieren fomentar cosas que no son lo hacen, yo trabajo todas las mañanas. No creí que me querían desestabilizar, todo crecimiento tiene altibajos, sus buenos momentos y en los que hay que hacerse fuerte en toda decisión, es lo que hicimos grupalmente, trabajamos duro para clasificar nuevamente a una copa internacional. Es importante para el club , todos sueñan con crecer de golpe y si eso pasa por allí, si se producen, los golpes son más duros".