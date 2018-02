Eduardo Domínguez: "No sé qué vio árbitro"

Todos los jugadores de Colón se fueron enojados con el arbitraje de Fernando Echenique. En pocas palabras, los responsabilizaron por la derrota como local ante Independiente 1-0, con gol de Leandro Fernández. Y dentro de la misma sintonía estuvo el entrenador sabalero, Eduardo Domínguez, que en sus conceptos en conferencia también entendió que el equipo fue perjudicado.





"Son partidos parejos. Se definen por detalles y pretendemos cortar la racha ganando. Eso fue lo que propusimos y mostramos sabiendo del buen juego del rival, que lo tiene bien aceitado, pero no sé qué vio el árbitro. Pero es el que manda y sanciona. De qué vale protestar si después nos amonestan o expulsan. Yo no vi penal, pero el arbitro compró y está bien", expresó el DT sabalero.





LEER MÁS: Independiente le dio otro cachetazo a Colón, que no puede levantar cabeza





En cuanto al partido en sí, comentó cómo vio a los refuerzos: "Los rivales siempre son diferentes y creo que debemos tomarlos como tal. A Javier (Correa) lo vimos bien y creemos en su potencial. Creemos que se puede adaptar a lo que pretendemos. Gonzalo (Escobar) hizo un gran partido. Mariano (González) sabemos lo que nos puede dar y hoy (por este sábado) mostró, sobre todo en el primer tiempo, lo que queremos. Queríamos volver a estar con la seguridad de antes. Era un juego más físico y por eso pensamos que era mejor Guillermo (Ortiz) en lugar de Jony (Galván)".





LEER MÁS: Javier Correa: "Este loco nos sacó el partido de las manos"





De todas maneras, recalcó que "somos 32 jugadores y todos deben estar a la altura. Dependerá de cada uno para estar. Perdimos por un penal mal cobrado". Aunque también tuvo autocrítica: "Hay que cristalizar las situaciones que creamos, que fueron claras y otra vez no pudimos. Hay que preocuparse por mejorar en la definición. Entonces evaluaremos qué es lo mejor para que eso sea posible. Ahora se vienen lindos partidos para revertir la situación".





LEER MÁS: El uno por uno del Sabalero en la derrota ante Independiente





"No me deja conforme que perdimos. Por más que tuvimos la pelota, no pudimos ganar. Acá se gana con goles y sino lo hacemos la vamos a tener complicada. Por eso trabajaremos en consecuencia. En la Argentina con el mínimo detalle te ganan. En este caso lamentablemente por un error del árbitro", gatilló.





"Independiented también juega, por algo es el campeón de la Sudamericana. Es un gran equipo. Hizo contrataciones millonarias y creo que hay que darle crédito también. Los llevamos al límite y jugaron con justeza. Por más manejo que tenían no nos pudieron hacer demasiado. Sin embargo se llevaron el triunfo por ese detalles que dije antes", aseveró.





En el final, fue categórico:"No estamos conformes con este inicio de año. Todos debemos mejorar, incluido yo, que soy el mayor responsable. Porque jugando bien tenés mas chances de ganar y hoy no lo estamos haciendo, pero estamos cerca".