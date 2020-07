Eduardo Domínguez quiere un central y García no es prioridad

Eduardo Domínguez no tendría en cuenta a Rafael García y busca un marcador central.

Colón cuenta con cuatro marcadores centrales en el plantel luego de la salida de Damián Schmidt. Ellos son: Emanuel Olivera, Bruno Bianchi, Rafael García y Facundo (aún no debutó). No obstante, Eduardo Domínguez pretende sumar un zaguero, dado que no tendría en cuenta al uruguayo García.

Sucede que García se sumó en enero y se le hizo un contrato por dos años y medio hasta junio del 2022, además de percibir un salario importante. Pero en virtud de lo acontecido, la dirigencia sabalera pretende acomodar los números y reducir algunos contratos. Uno de ellos es el del defensor charrúa.

Pero además hay un dato clave y es la opinión de Domínguez, el DT sabalero lo conoce de su paso por Nacional de Uruguay. En consecuencia no lo tiene entre sus prioridades y por ese motivo la idea es encontrarle una salida. No será sencillo, habida cuenta de los dos años más que tiene de vínculo con Colón, pero tratarán de poder rescindir el vínculo, por cuestiones deportivas y económicas.

LEER MÁS: No va más: Fritzler y Colón terminaron las negociaciones

En las últimas horas, en diálogo con Radio Eme 96.3 García manifestó que su posición natural es la de volante central, que es donde más cómodo se siente. El jugador comenzó realizando la cuarentena en Santa Fe, pero luego se fue a Uruguay en donde todavía permanece junto a su familia.

En Colón apenas jugó cinco partidos, arrancó como titular, pero luego de algunas flojas actuaciones perdió su lugar dentro de los 11 bajo la conducción de Diego Osella. Y cuando llegó Domínguez fue al banco de relevos en el partido frente a Rosario Central por la Copa de la Superliga.

Respecto a la búsqueda de un marcador central, el primer nombre fue el de Paolo Goltz, quien fue descartado ya que seguirá en Gimnasia de La Plata. También trascendió un interés por Jonathan Schunke y existieron otros ofrecimientos de algunos futbolistas del Ascenso. Pero por ahora no hay ninguna gestión en concreto.