Eduardo Domínguez y el plantel se juegan mucho en los próximos seis partidos

Allí Eduardo Domínguez pidió profesionalizar las estructuras del fútbol y en consecuencia se contrató a un secretario deportivo para que sea nexo entre los dirigentes y el cuerpo técnico. Por ello llegó Iván Borghello, el Memo a quien Domínguez conocía de su paso por Huracán y All Boys.





Esa función la realizaba el vicepresidente tercero Horacio Darrás, pero el DT consideraba que debía hacerlo una persona que se dedicara exclusivamente a la logística del plantel y que además esté vinculada al fútbol y por eso sugirió el nombre del Memo.





Otras de las peticiones fue que el equipo viajara en avión, justamente los inconvenientes que se sucedieron para viajar a Tucumán enojaron y mucho a Domínguez, ya que el plantel hizo el periplo en micro y desde ese momento el técnico pidió por un secretario técnico disconforme con el manejo de los directivos para resolver esta cuestión.









En este 2018 el plantel viajó en avión para jugar los partidos ante Boca, Olimpo, Godoy Cruz y ahora lo hará para visitar a Chacarita. Lo que implica una erogación importante para la tesorería rojinegra. Y también se llevaron a cabo algunas modificaciones en el predio.





Por otra parte, los refuerzos que pidió Domínguez llegaron, el club adquirió el 50% de los pases de Javier Correa y Gonzalo Escobar. Sumó a Alan Ruiz a quien le pagan un contrato oneroso y también arribó el volante Mariano González por expreso pedido del cuerpo técnico.





Es decir, Vignatti le dio todos los gustos al técnico y desde lo futbolístico las respuestas por ahora no llegaron. De allí la impaciencia y el malestar de los directivos por la marcha del equipo. Hasta aquí y con un partido menos (el suspendido ante Vélez) Colón está afuera de la Sudamericana, con el agravante de que Unión está clasificando.





Se sabe que el rendimiento del eterno rival (Unión) potencia todo y eso hace que la lupa se pose sobre Domínguez y los jugadores. Por lo cual los seis partidos que restan serán determinantes para conocer el futuro de los jugadores y también del entrenador.





No cumplir el objetivo, podría dar lugar a decisiones fuertes por parte de los dirigentes y el punto final para varios jugadores. Y en este caso no habría que descartar que algo de eso pueda suceder con el DT en caso de que los resultados no sean satisfactorios.









Otra de las cuestiones que generó algunos cortocircuitos fue la decisión por parte de los directivos de no pagar la multa de $30.000 por la expulsión que sufrió el preparador físico Pablo Santella en el partido ante Godoy Cruz. De hacerlo, tendría que ser del bolsillo del entrenador o en su defecto en el cotejo frente a Chacarita no habrá en el banco un preparador físico.





Por ello, después de más de un año en Colón, por primera vez Domínguez es centro de algunas críticas por parte de los dirigentes ya que no están conformes en la relación costo-beneficio. Se llevó a cabo una inversión muy importante en lo deportivo y los resultados no son los deseados.









































El presidente de Colón José Vignatti aceptó todos los requerimientos que le pidió Eduardo Domínguez. En diciembre de 2017 se reunieron, hubo acuerdo luego de una mejora del contrato y de varias solicitudes que realizó el entrenador. Incluso el arreglo se dilató y muchos especulaban con que el técnico ante otras ofertas podría emigrar de Santa Fe.