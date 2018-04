El 13 es el número de la suerte para Colón

El 3 de abril del 2005 y por la 7ª fecha del Clausura el Sabalero recibía al Granate que era dirigido por Néstor Pipo Gorosito. Eran los primeros encuentros del Tata en el banco rojinegro dado que en ese torneo había arrancado la dupla Juan Antonio Pizzi y José del Solar.





Pero tres derrotas consecutivas hicieron que José Vignatti le pusiera punto final al binomio y decidieron apostar por un Martino que en el fútbol argentino había dirigido a Brown de Arrecifes, Instituto y Platense y que venía de trabajar en Paraguay.









Ese día Colón vapuleó a Lanús por 4 a 0, pero con la particularidad que todos los tantos fueron anotados en la segunda etapa. El primero de ellos a los 2' por intermedio del peruano Juan Vargas, luego a los 10' anotó Iván Moreno y Fabianesi. A los 26' amplió las cifras Esteban Fuertes y a los 45' Darío Gandín decoró el resultado.





Síntesis





Colón: Tombolini, Píccoli, Díaz, Siviero, Vargas; Capurro, Romagnoli, Moreno y Fabianesi, Hernández; Estévez y Fuertes. DT: Martino.





Lanús: Bossio, Romero, Gioda, Ribonetto, Graieb; Iribarren, Pelletieri, Velázquez, Díaz; Biglieri y Óbolo. DT: Néstor Gorosito.





Goles: ST 2' Juan Vargas, 10' Iván Moreno y Fabianesi, 26' Esteban Fuertes y 45' Darío Gandín.





Cambios: ST: 15' Fabbiani x Velázquez (L), 23' Villarreal x Hernández (C), 31' Gandín x Estévez (C), 34'Tilger x Díaz (L), 39' Chitzoff x Capurro (C).





Árbitro: Gustavo Bassi.





Estadio: Brigadier López









Debieron pasar 13 años para que los hinchas sabaleros pudieran disfrutar de un 4 a 0 a favor en el Brigadier López. Aquel equipo era conducido por Gerardo Martino y contaba con jugadores de jerarquía y mucha trayectoria.