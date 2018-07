El capitán de Universidad de Chile destrozó a Mauricio Pinilla

"Es un tema complejo, tema difícil, pero como integrante del plantel esperamos que se solucione para favorecer al club . Sinceramente tenemos un plantel donde no nos sobra nada. Creo que ya perdimos a jugadores demasiado importantes como Lorenzo Reyes y Ángelo Araos. Realmente no estamos en condiciones de seguir perdiendo gente y esperamos que se solucione de acuerdo a las necesidades de la institución".





Así comenzó su declaración Johnny Herrera después del caso de Mauricio Pinilla, quien finalmente se arrepintió de ir a Colón por un tema familiar, cuando tenía todo listo para partir a Argentina





"Si me pongo en los pantalones del profe, obviamente debe tener un disgusto tremendo, no es fácil llegar y estar en una semana tan tormentosa como nos tocó. Cuando te sacan dos titulares te desarman todo el esquema. Es difícil, imagino que tiene un plantel que se puede potenciar y lo único que ha pasado es que se ha despotenciado. Hasta, yo en su postura, pensaría en mi continuidad o pensaría a qué vine. Realmente nos hemos encontrado con situaciones demasiado atípicas. Y más encima miras para el frente y lo único que hacen es potenciarse", añadió el capitán de la U.





"Está difícil para él (Kudelka) y para nosotros, pero insisto, como plantel ojalá no se vayan jugadores. Si Mauricio se equivocó tendrá que asumir y pedir las disculpas del caso. Si me preguntas como integrante del plantel, lo necesitamos. No es fácil asimilar cuando se va un integrante del plantel tan importante y te deja tirado antes de un partido. Él tenía esa opción, creo que se equivocó y ojalá nos haga ver las explicaciones por el bien del equipo, hoy no nos sobra nada. Sería triste por el proyecto que se vaya Mauricio", cerró.