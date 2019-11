"Manejamos más o menos que vendrán 300 micro y una importante cantidad de autos particulares. Se habla de 35.000 personas en Asunción. La ciudad se está preparando de la mejor manera para estar atentos a los detalles", resaltó este lunes en diálogo con el programa UNO en la Radio que se emite por Sol 91.5 el cónsul argentino en Paraguay, Alejandro Herrera, respecto a lo que se vivirá el próximo sábado con la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle de Ecuador.

A raíz de que la cuenta regresiva al partido más importante de la historia sabalera se extingue, empiezan a conocerse más detalles que deben ser muy tenidos en cuenta por la gente, que brindará otro acompañamiento memorable. "Ya pasó el momento de la compra de entradas y algunos puede que tengan pendiente el canje, pero ahora se vienen las tareas necesarias para el cruce de frontera, más que nada con el comportamiento para predisponer a todas las partes de buena manera", agregó.

"Hay aspecto en lo que tuvimos que hacer hincapié, más que nada en la contención sobre los que llegarán en las primeras horas del sábado, que será una multitud y que lo harán sin reserva de hotel. Es decir, solo para el partido. Entonces buscamos los espacios donde los micros puedan quedarse para que haya baños y acceso a la compra de comestibles y bebidas. En ese punto tuvimos que afinar y recalcarle a la gente de la ciudad que se entienda. Por suerte se pudo hacer", resaltó el diplomático respecto a las diferentes gestiones que se llevaron adelante para brindar un mejor servicio.

Pero seguidamente, hizo una trascendental advertencia: "«La gente que no tiene entrada o el código no va a poder ingresar al país». No es que está cerrada a la frontera. Esto va apuntado a los que vienen dentro contingente. Apenas esto sea oficial lo transmitiremos". Vale recalcar en este sentido que se apunta a los que se suman a la multitud como agregado. Para ser más claros con un ejemplo: que en un colectivo de los que se fletan vayan personas sin intenciones de ingresar al estadio. Esto atendiendo a que algunos dudaron respecto a la posibilidad de disfrutar del Fan Fest.

Siguiendo por el mismo hilo conducto, la seguridad será clave en la frontera: "Va a ser el cuello de botella, porque es donde se hacen los controles migratorios. Ponemos mucho acento en lo que no traigan bebidas alcohólicas ni sustancias prohibidas, porque habrá inspecciones, más que nada en los colectivos. En Clorinda se dispuso un espacio para el control del personal paraguayo y hacer todo más rápido y ágil".

En el final, dijo que la buena predisposición de los hinchas contribuirá con la causa: "Esto es una fiesta y ojalá salga de la mejor manera posible para Colón. Para Paraguay es una importantísima oportunidad económica por lo que se consumirá. Se está viendo con la posibilidad de cerrar los números en verde. Entonces si los argentinos se compartan de manera acorde, saldrá más que satisfactoriamente todo".