El desafío de Piovi al llegar "a un gran club como Colón"

En diálogo con el programa El Show de la Oral que se emite por Radio Rivadavia AM 630, el jugador de 26 años (8 de septiembre de 1994), contó cómo se fue adaptando desempeñarse en más de una posición: "Hice todas las inferiores y debuté en Primera como lateral por izquierda, luego me tocó jugar como marcador central. Me acostumbré a ambos puestos por el trabajo formativo, aunque mi lugar natural es de marcador de punta".

"Siempre me gustó de tener contacto con la pelota. Por eso jugué más de lateral por el hecho de pasar al ataque y asociarme con los compañeros. Pero el fútbol argentino hoy también te demanda salir jugando desde abajo y lo sé hacer cuando me toca ser central", agregó Gonzalo Piovi respecto a lo versátil que puede ser para Eduardo Domínguez en el Rojinegro.

Luego, admitió que se demoró quizás más de la cuenta su arribo a Colón: "Se hizo desear un poco (risas). Desde que me llamó Eduardo (Domínguez), pasaron 15 o 20 días, casi seguro por la demora en volver el campeonato. Ahora hace 10 días estoy en Santa Fe y ya entrenando a la par de mis compañeros. Contento por eso".

"Es la primera vez que me toca salir de Buenos Aires. Es una experiencia nueva, alejándome de la familia, pero todo sea por cumplir objetivos y espero sea valioso. Vine a un club muy interesante como es Colón y a una ciudad que vive mucho el fútbol. Del clásico. Así que con muchas expectativas y contento de formar parte de la institución", acotó.

Asimismo, dejó en claro que, cuando constató los nombres que había en el plantel, sintió que la vara de exigencia se elevó: "Tuve la chance de hacer fútbol con el plantel el fin de semana. Es un grupo muy competitivo y es un gran desafío para mí y eso me motiva, porque hay mucha jerarquía. De a poco iremos afinando lo que Eduardo Domínguez pide y estaremos a disposición".

En el final, Gonzalo Piovi dijo: "Nos estamos preparando de gran manera para la vuelta del fútbol. Estamos muy bien en lo físico y ahora estamos mejorando algunas cuestiones para llegar de la mejor manera en lo futbolístico".