El exabrupto de Horacio Darrás contra un hincha de Colón

Que Colónestá mal, no es novedad. No solo en lo deportivo sino también en todo su contexto. Los números hablan por sí solos y, por más que haya terminado en dos campeonatos entre los últimos, el equipo sigue teniendo chances de quedarse en Primera División. Sin embargo, el margen de error ya prácticamente no tiene margen y eso se siente. Pero una de las noticias que dejó la derrota ante Talleres fue la reacción de uno de los vicepresidentes, Horacio Darrás, ante la crítica de unos hinchas.

• LEER MÁS: Colón: el plan A es Domínguez, pero hay otras alternativas

El video trascendió en las redes sociales y rápidamente se volvió viral. En este caso, un simpatizante esperó a las afueras del hotel y, sin faltarle el respeto, le mencionó a Horacio Darrás (por ser parte de la comisión directiva) que "debían hacerse cargo".Esto atendiendo a que los jugadores tienen la moral por el piso y el momento derivó en la renuncia de Diego Osella como DT.

• LEER MÁS: Colón se convirtió en una picadora de técnicos

Sin embargo, el ladero de José Vignatti se frenó, se volvió y le respondió a este simpatizante, pero en otros términos más agresivos. "Nosotros también somos responsables de lo de Paraguay", retrucó Horacio Darrás mientras era detenido por un gendarme que estaba prestando seguridad.

• LEER MÁS: Colón terminó penúltimo y fue el equipo que menos goles hizo

Pero no conforme con ello, se fue insultando en un exabrupto que se repite. Es verdad que los aires están caldeados y cualquier cosa enciende la chispa, pero en este caso se dejó una reacción desafortunada contra los hinchas, más que nada por la embestidura del vicepresidente de Colón.

Embed

(El vicepresidente de Colón tuvo un cruce desafortunado con los hinchas)

Sin dudas que este tipo de cosas no suman para un club con prestigio en Primera, pero hace rato se vienen haciendo las cosas más y por eso se está peleando el descenso. Los hinchas de Colón entienden que hay que hacer el aguante, pero también es cierto que hay situaciones que exasperan. En este caso, Horacio Darrás le dio un motivo a la gente para molestarse.

¿Se disculpará?