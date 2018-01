El extranjero que debería presentarse en la pretemporada

Después de las vacaciones, Colón estará comenzando la pretemporada el próximo jueves con el fin de prepararse con todo para la segunda parte de la Superliga y, en febrero y marzo, con su participación en la Copa Sudamericana ante Zamora de Venezuela. Se vendrá un arranque de año fulgurante para el Sabalero, que deberá ser competitivo para ser protagonista en todos los frentes. Para ello será fundamental una buena base física y un rendimiento aceitado.





Con la confirmación de Eduardo Domínguez , quien acordó un nuevo vínculo por un año y medio, el cuerpo técnico se pondrá manos a la obra en gestar la nueva idea. Pese a las últimas dos derrotas en fila, la campaña sigue siendo buena, aunque habrá que mejorar y potenciar algunas cosas para no conformarse con eso e ir por más. No tendrá una fácil presentación, ya que visitará a Boca el sábado 27 de enero, en una verdadera prueba de fuego.









Con este mandato se pondrá en marcha todo en el predio Ciudad Fútbol, que será el búnker. Después, el plantel se trasladará durante algunos días a Paraná para cambiar el aire y jugar algún amistoso (casi con seguridad será Patronato, aunque no hay una fecha estimativa). Vale resaltar que ya tiene dos ensayos ante Newell's anotados: el 13 de enero en Rosario y el 20 en el estadio Brigadier López. Ambos serían televisados por Fox Sports.





Respecto al rubro incorporaciones, no hay novedades al respecto. Que se haya dilatado más de la cuenta la continuidad de Domínguez demoró un poco las tratativas, aunque el presidente José Vignatti adelantó antes de fin de año que se está negociando con algunos jugadores pedidos por el DT. El propio mandamás sabalero viajará a Alemania para terminar de finiquitar todo lo inherente al pase de Lucas Alario y después de eso podrían suscitarse noticias en torno a las posibles caras nuevas.





Por lo que se pudo saber, no habrá jugadores que no sean tenidos en cuenta, contando con que no serán tantos los refuerzos. Aunque sí se cae de maduro es que los que vengan serán para ponerse la camiseta y jugar. No habrá tanta cantidad pero sí calidad. Sin embargo, el hermetismo es grande y no trascendió ningún apellido. Se sabe que Iván Boghello se sumará como colaborador del cuerpo técnico, en uno de los datos más relevantes del inicio de las actividades. Luego, nada más.





¿Qué pasará con Diego Mayora? El delantero concluyó su estadía en Deportivo Municipal de Perú y, por consiguiente, debería retornar a Colón. Lo que empezará a tallar ahora es si Domínguez lo quiere; en caso contrario, deberá ser negociado, ya que el club compró su pase en una cifra que oscilaba los 500.000 dólares. Sin embargo, hay algo que está en el aire y que por ahora no tiene una solución.





Además, uno de los cupos de extranjeros está cubierto con él, en consecuencia es un tema más que importante. Tal como está el panorama, el delantero, que marcó 11 goles en 21 partidos en su campaña, debería presentarse el jueves en Santa Fe para arrancar la pretemporada, pero existe un gran signo de pregunta al respecto. ¿Cómo terminará esta historia?