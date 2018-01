El jugador que tanto estaba esperando Domínguez

Colón ya está en Santa Fe después de hacer una parte de la pretemporada en Paraná. El predio Ciudad Fútbol es el epicentro de los movimientos físicos y futbolísticos para un plantel que se mentaliza en ser protagonista en la Superliga y la Copa Sudamericana. La prioridad pasa por ir visitar a Boca en la reanudación y traerse los tres puntos, es por ello que la preparación va por los carriles que pretende el entrenador, Eduardo Domínguez , aunque está claro que sigue pidiendo a gritos algunos refuerzos.





Así y todo, este 2018 trajo algunas buenas noticias y una de ellas fue la vuelta de Facundo Silva, que se perdió gran parte de la primera parte del torneo por una lesión en la rodilla. Ya recuperado, se transformó casi en un refuerzo. "Es una pretemporada dura y en lo personal un poco más que para el resto, ya que no me tocaba tener tanta exigencia hace bastante. En las vacaciones igual me preparé para llegar a esta etapa en condiciones y por suerte me está yendo bien y por eso estoy contento, porque de a poco voy poniéndome a punto", contó Monito en diálogo con el programa Dale, Dale Deportivo, que se emite por Aire de Santa Fe.





Respecto a la situación que le tocó vivir en 2017, contó: "Cuando estaba agarrando ritmo y me adaptaba a lo que quería Eduardo, me lesioné; después volví y me resentí. Fue un golpe muy duro y pasé el semestre bastante mal. Por eso ahora estoy tratando de disfrutar cada momento y poniéndome a punto para lo que quiera el técnico, sumando minutos y moviéndome".





"La rodilla por suerte está respondiendo bastante bien. Por eso ahora lo que estoy tratando de hacer es agarrar ritmo y en meterle con todo en cada entrenamiento; pienso que esa es la mejor recuperación que puedo hacer", agregó.





Volviendo al presente, destacó: "Lo más duro pasó en Paraná, donde jugamos dos partidos amistosos. Creo que tendremos alguno más y por eso pienso que llegaremos al partido con Boca de la mejor manera. Es el mejor equipo de la Argentina y por eso trabajamos para estar a la altura. Sabemos que es el mejor equipo. Se reforzó bien, pero nosotros sabemos que, si estamos enchufados, podemos ganarle".









En cuanto a lo que le pide el entrenador, fue contundente: "El técnico está probando para ir aceitando el equipo. Pero como dije antes, después de pasarla muy mal el semestre pasado, trato de disfrutar del presente e ir sumando minutos. Tengo fe en que todo lo que se viene será buenísimo".





También contó que "en el primer partido (amistoso ante Patronato) jugué como interno y en el segundo (ante Atlético Paraná) más por afuera. Lo bueno es que estoy acostumbrado a hacerlo por ambos lugares y por eso estoy disponible para lo que decida Eduardo. Lo positivo es que nos da mucha libertad para movernos y eso para nosotros es vital, de querer atacar y siendo equilibrados".









En el final se lo consultó respecto a la doble competencia, ya que les tocará jugar contra Zamora de Venezuela por la Sudamericana, pero trató de bajarle un poco los decibeles a la cuestión: "Tenemos un arranque complicado, pero lo tomamos con tranquilidad. Es un partido lindo y por eso hay que tener paciencia. De igual modo, primero hay que pensar en Boca y de ahí partido a partido".