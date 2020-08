La decisión del DT de Colón, Eduardo Domínguez, fue incluir en esta nueva etapa a jugadores de las canteras, entre ellos Fabián Schischman, un juvenil de 17 años del cual se tienen muchas expectativas.

El ingreso de los jóvenes a los entrenamientos será de manera progresiva. Algunos ya iniciaron los entrenamientos el pasado lunes, en tanto otros entre los que está el oriundo de barrio Cabal.

Schischman charló con el programa La Voz del Sabalero (FM Sol 91.5) y reconoció que “me lo tomé bien, feliz más que nada por la noticia. Se comunicó conmigo Eduardo Domínguez y en principio nos vamos a sumar el lunes 17 de agosto”.

Más adelante, acotó que “primero me había hablado el coordinador Manetti, me dijo que me iba a llamar Domínguez y así pasó una mañana bien temprano. Hablamos un rato y me contó como iba a ser el tema de los entrenamientos”.

La historia del juvenil es una de las tantas de chicos que desde pequeños recorren todas las categorías formativas y esperan algún día poder pisar la cancha con el equipo profesional. “Soy de barrio Cabal, arranqué en un club a pocas cuadras de mi casa y cuando mi hermano fue a Colón yo también insistí porque quería estar. Empecé en Escuelita, a los dos días con De la Crocce como técnico me mandaron a entrenar con la 2001, hasta que se formó la categoría 2003”.

Eduardo Domínguez.jpg Eduardo Domínguez, DT de Colón, sumó a varios juveniles al trabajo diario. Prensa Colón

En ese trayecto, Schischman pasó por varias posiciones hasta el puesto que ocupa en la actualidad. Al respecto apuntó que “arranqué de 4, después pasé de 8, como doble 5, me mandaron incluso un partido de 2, hasta que después quedé como enganche o mediapunta”.

Cuando brindó detalles de su vida cotidiana, el talentoso joven admitió que “vivo con mi mamá y la pareja de mi mamá porque mis padres son separados, también con mi hermano mayor. En el barrio me dicen Lautaro que es mi segundo nombre y no tengo apodos”.

Antes de su despedida, el enganche del cual se dice que es picante, atrevido y con mucho gol, no dudó en afirmar que “están todos felices en mi familia, pero no con tantas ilusiones porque esto recién arranca y se que el camino es largo. Mi sueño es llegar a Primera con Colón, eso es lo que quiero”.