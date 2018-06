El lateral derecho continúa siendo un interrogante

El lateral derecho es prioridad para el cuerpo técnico dado que lo consideran titular y además terminó el torneo en un buen nivel. Encima se fue Lucas Ceballlos (Patronato), por lo cual en el plantel no tienen quién lo suplante.





El 30 de junio finaliza su contrato con Colón y es por eso que aún continúa entrenando en el predio junto al plantel. Pero la realidad marca que si en estos días no existen novedades, el lunes 2 de julio Toledo volverá a trabajar en Independiente, pese a que Ariel Holan no lo tiene en sus planes.









Esa justamente es la esperanza que tienen los directivos rojinegros, que al no ser tenido en cuenta decidan cederlo nuevamente a préstamo. Recordemos que Toledo firmó un contrato por un año y que llegó sin cargo y con una opción de compra de 1.500.000 dólares.





Los dirigentes del Rojo no quieren prestarlo nuevamente y desean vender parte de su ficha, mientras que los directivos sabaleros no están dispuestos a realizar un esfuerzo económico para comprar un porcentaje y es por eso que no hay avances en las negociaciones. En consecuencia, un término medio podría ser un préstamo pero con un cargo alto. Sería la alternativa intermedia y que todos queden conformes.





Además del interés de Colón, en las últimas horas se conoció que Atlético de Tucumán es otro de los clubes que preguntó por Toledo. Y esto tiene que ver con que el lateral Nicolás Romat finaliza su contrato con el Decano y queda con el pase en su poder. Y justamente se mencionó que Colón, ante la posibilidad de no cerrar con Toledo, se interese en el ex-Huracán, a quien Eduardo Domínguez conoce muy bien.

El bloque defensivo que tan buenos réditos le brindó a Eduardo Domínguez está en veremos, ya que a la ida de Germán Conti y Alexander Domínguez (lo reemplazó Leonardo Burián) se suma la incertidumbre que existe sobre la continuidad de Gustavo Toledo.