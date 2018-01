El lateral que fue ofrecido a Colón

El mercado de pases va agarrando ritmo con el correr de los días y es así como se espera que haya novedades por el lado de Colón después del viaje del presidente José Vignatti a Alemania para terminar de resolver los detalles en torno al pase de Lucas Alario. UNO Santa Fe dio cuenta de varios nombres de peso que estarían en el radar, pero por ahora no hay nada en concreto, aunque está claro que la cantidad de trascendidos se incrementará ostensiblemente en las próximas horas.





Varios son los puestos que pretende fortalecer el entrenador Eduardo Domínguez , que son uno o dos delanteros, más dos volantes con características polifuncionales. Muchos creen que debería buscarse también un lateral izquierdo, ya que en ese lugar solo está Clemente Rodríguez y que el DT varias veces probó con el paraguayo Marcelo Estigarribia, aunque se sabe que su puesto natural es el de volante.





Justamente en este sentido, se conoció que en las últimas horas habría sido ofrecido el marcador uruguayo Camilo Cándido, de Rampla Juniors, de 22 años. El nombre llegó de la mano de un intermediario, aunque no se sabe con exactitud si está siendo analizado por el cuerpo técnico o si solo quedó en el aire. Esto va de la mano con que es una posición que no figura entre las prioridades, pero por los detalles que se citaron antes, no sorprende que representantes se muevan para sugerir.





Cuenta con buenos antecedentes, pero la actualidad en el Sabalero no le jugaría a su favor, ya que no sería del interés de Domínguez, que apunta todo para otro lado. Esto tampoco quiere decir que fue completamente descartado, pero sí casi relegado.