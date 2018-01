El padre de Alan Ruiz le llevaría una propuesta de Colón a Sporting Lisboa

La novela de Alan Ruiz y Sporting Lisboa de Portugal escribe una página todos los días. Desde el altercado que protagonizó, que derivó en que sea marginado del plantel profesional –arrojó su camiseta al suelo tras ser sustituido en un partido–, las noticias en torno a su futuro son constantes. Es más, gran parte de Santa Fe se sacudió con la posibilidad de que vuelta a Colón, a raíz de la comunicación que habría tenido el presidente José Vignatti con el jugador.





Esto ganó todavía más trascendencia después de las palabras del entrenador rojinegro, Eduardo Domínguez, que reconoció el interés y dejó en claro que "depende de él". En consecuencia, las cartas están echadas y se espera que haya novedades en la próxima semana. Un guiño se gestó después de que el jugador rechazara una oferta de Tianjin Quanjian de China, porque quiere volver a la Argentina.





Sin embargo, la cosa no es tan simple como se piensa, porque los dirigentes lusos no lo quieren dejar salir a préstamo, sino más bien con una venta que supere la inversión de 8.000.000 de euros. Para colmo, habría ofrecido un posibilidad de salida si se disculpaba públicamente por su acto de indisciplina, pero esto se esfumó otra vez ante la negativa del futbolista, quien expuso que no cometió nada indebido (VER APARTE).





Este panorama complica las aspiraciones del Sabalero, aunque son optimistas en que alguna puerta se abrirá. En este caso el sitio A Bola de Portugal, uno de los portales deportivos más prestigiosos del país, da cuenta que este lunes, su padre y represente, Federico Ruiz, se presentará ante los dirigentes con diferentes ofertas y una de ellas podría ser de Colón.





Juega en favor del elenco santafesino en que a dicha institución tampoco le sirve tener un jugador colgado, por eso no sería mala idea que vuelta a mostrarse para que se potencie y así tener un rédito mayor en el futuro. Pero paralalemente busca su la salida más conveniente, que sería con una venta. Alan Ruiz empuja para jugar en Colón y por eso la cuerda cada vez está más tirante.





Entonces la pregunta que surge es ¿quién ganará? Se sabrá casi con seguridad la semana entrante.