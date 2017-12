El pase de Conti si no es de contado no se hace

Desde la semana pasada que Atlético Mineiro busca a Germán Conti, incluso al día siguiente del partido que Colón jugó con Talleres, el defensor se reunió con unos emisarios del club brasileño quienes le dijeron que pretendían contar con sus servicios.



La oferta fue acercada por Silvio Villalba representante del jugador y luego debía llegar a la dirigencia. En un principio se habló de comprar un porcentaje del pase (50% o 70%) pero eso no satisfacía a la directiva sabalera. Se habló de un monto de 3.000.000 de dólares pero esa cifra no alcanzaba.



Sin embargo, en las últimas horas se dice que el Mineiro habría ofertado 3.500.000 de dólares y ese monto podría acercarse a lo que quiere Colón, pero la diferencia radicaría en la forma de pago. Mientras la institución brasileña querría pagarla en cuotas, el club rojinegro quiere que efectúe al contado.



Por lo cual, si el Mineiro no se estira a pagar todo junto el pase no se concretaría, ya que Colón pretende contar con todo el dinero junto para dejar ir al capitán del equipo y el jugador de mejor rendimiento. De este modo habrá que aguardar las próximas horas para tener mayores certezas respecto al futuro del defensor que está de vacaciones y que espera tranquilo una definición.