El pibe que deslumbró al DT de Colón y la Selección Argentina

Colón trabajó este viernes por la mañana en el predio Ciudad Fútbol, donde el entrenador, Eduardo Domínguez, delineó el equipo que recibirá este sábado, a las 14.05 y con arbitraje de Juan Pablo Pompei, a San Martín de San Juan. Aún no existe una confirmación y por ello habrá que esperar hasta que las planillas oficiales estén pegadas minutos antes del partido, pero el DT decidiría el ingreso en el medio campo de Christian Bernardi por Marcelo Estigarribia.





"Yo por izquierda, (Christian) Bernardi por derecha y arriba el Chino (Cristian Guanca) y Viruta (Vera)", dijo Tomás Chancalay, quien habló con los medios en el ensayo del jueves. De esta manera, el resto sería el mismo que empató con Banfield en la fecha pasada. Sin embargo, el conductor sabalero sorprendería con el cambio posicional de un jugador, con el objetivo de seguir potenciando al equipo., dijo Tomás Chancalay, quien habló con los medios en el ensayo del jueves.





Cristian Guanca.jpg Prensa Colón





Por consiguiente, el dato saliente es que el zurdo surgido en Chacarita dejaría la banda para moverse por todo el frente. Solo restaría conocerse si será como enganche y en los últimos 25 metros. En consecuencia, los 11 para jugar contra el Santo serían: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma y Matías Fritzler; Tomás Chancalay, Cristian Guanca y Christian Bernardi; y Diego Vera.





Una posición que lo beneficia

"Lo que más me gusta es tener la cancha de enfrente y no tanto de espalda como cuando me tocaba jugar como delantero, donde tenía que girar para sacarme la marca de encima. Entonces por izquierda o por derecha para mí es lo mismo, con tal de tener la cancha de frente", agregó Chancalay, quien ya es un pieza fundamental en el sistema que pregona Domínguez, con jugadores que rotan de mitad de cancha en adelante para sorprender.





Amén de que la meta es atacar, también dejó en claro que "a la hora de defender volvemos todos. Cuando atacamos es muy similar y por eso me toca tomar la marca que vaya por mi sector". "En la Selección lo hago más de delantero y estoy acostumbrado, pese a ser un enganche natural", acotó.





También se refirió al duelo que le presentará el elenco de Néstor Gorosito, que viene de ganarle como local a Estudiantes: "Creo que será un rival complicado, que está jugando muy bien y es muy duro. No será fácil entrarle, porque no deja muchos espacios y cuando sale de contra tiene jugadores muy picantes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado".





Casi por decantación, se le consultó sensaciones, a horas de sumarse al plantel Sub 20 que hará de sparring de la Selección Argentina mayor en Rusia, pero el pibe de Viale fue maduro en su respuesta: "Pienso ahora solo en el partido del sábado, que es lo importante, y después sí en ir a Rusia. Tengo un día todavía para analizar todo lo que se vendrá allá".









"Son pocos los meses que llevo en Primera y me tocó tener una gran pretemporada, que luego me sirvió mucho para hoy estar en la consideración de Eduardo (Domínguez). La confianza del cuerpo técnico y los compañeros es fundamental para que a los más chicos se nos haga más fácil la adaptación". reconoció.





En el final, hizo una balance de la campaña: "Venimos haciendo un buen torneo, aunque por ahí quizás podríamos haber sacado algunos puntos más en algunos empates en el que merecíamos más. De todas maneras, la idea es seguir mejorando y estamos en el camino correcto".