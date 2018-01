El refuerzo que todavía le falta a Eduardo Domínguez

Le dieron tres fechas y cumplió dos cuando todavía estaba en Huracán, que en 2017 disputó la Copa Sudamericana. Pero como le quedó una pendiente la deberá cumplir con la camiseta de Colón, en el primer partido frente al conjunto venezolano.

Por este motivo, atendiendo a que Bastía está transitando sus últimos momentos como futbolista profesional, Domínguez le planteó a los dirigentes la necesidad de sumar un refuerzo en ese sector del campo de juego. En dicha charla, cuando arregló su continuidad, el DT pidió por un lateral izquierdo, delanteros y un volante central.

Como lateral izquierdo llegó Gonzalo Escobar, quien tiene 20 años y por el cual los dirigentes inviertieron 10.000.000 de pesos para comprar el 60% de su ficha. El exjugador de Temperley llega para ser una opción para Clemente Rodríguez, quien no terminó en buen nivel en 2017 y también está transitando sus últimos momentos como futbolista profesional.

Mientras que para el puesto de delantero arribó Javier Correa, a quien se le compró la mitad de la ficha en 1.500.000 dólares. El atacante en las próximas horas será oficializado como nuevo jugador sabalero para afrontar los próximos desafíos futbolísticos.

Ahora la mira, sobre el cierre del mercado de pases, está puesta en reforzar la zona media del campo de juego. En ese rubro en su momento sonó Cristian Erbes, quien no seguirá en Chacarita . Sin embargo, es un nombre sobre el cual no se avanzó ya que no termina de convencer a Domínguez.