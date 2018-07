El representante Rodrigo Riep dijo que "puede ser lo de Cadavid a Colón"

La semana pasada, UNO Santa Fe contó que había sido ofrecido el defensor colombiano Andrés Cadavid de Millonarios de Colombia como opción para ocupar el lugar vacío que dejó Germán Conti, transferido a Benfica de Portugal. No fue reconocido por los dirigentes y por eso toda la atención se puso en la prioridad para el entrenador, Eduardo Domínguez, que era el venezolano Fernando Amorebieta.





En las últimas horas el central de Independiente habría rechazado la propuesta de la entidad santafesina y por eso ya se estarían barajado otras posibilidades. También se rumorea sobre el supuesto interés que habría por el zaguero Marco Torsiglieri, que no será tenido en cuenta Vélez, aunque no hay nada firme.





La particularidad es que los tres tienen una característica que muchos quizás no notaron: son zurdos. Esto quiere decir que el DT sabalero estaría en la búsqueda de un segundo marcador. En el semestre pasado ese lugar lo ocupó de buena manera Guillermo Ortiz y puede que ahora esté pensando en que pase a jugar como 2, hablando a la antigua, y que el 6 sea de perfil izquierdo.





Cuando parecía que el nombre de Cadavid, de 32 años y 1,88 metro, se esfumaba, una de las personas que lo representa, el argentino Rodrigo Riep, le dejó una puerta abierta a Colón en diálogo con el programa La Oral Deportiva, que se escucha por la 96.7 la Radio del Fútbol en Santa Fe: "Lo Cadavid puede ser, es una opción. Fue nombrado para que lo sigan, porque es un jugador con mucha experiencia. Juega en Millonarios hace muchos años. Es un marcador central zurdo, que tiene una edad, entrecomillas, avanzada para algunos, pero es un jugador bárbaro. Todos los años es figura en el fútbol colombiano y fue dos veces campeón en los últimos tres años".





En este sentido develó que se trataría más que nada de un ofrecimiento que de una acción encarada directamente por el presidente José Vignatti. "El tiempo dirá si se puede dar o no. Son concejos o comentarios que uno le hace a los amigos que están dirigiendo, a la espera de que le vaya bien. Primero por lo que es como persona y después por la excelente tarea que está realizando. Hablo de Eduardo Domínguez", deslizó Riep, quien sería muy cercano al estratega rojinegro.





Ante este panorama habrá que estar muy atentos a lo que pueda darse en los próximos días, porque dejó en claro que no hay nada terminado en este sentido. "Por el central estamos ocupado y no preocupados", dijo Domínguez después del encuentro ante Ex Alumnos San Antonio de Obligado por la Copa Santa Fe, revelando que no hay apuro en encontrar al que venga a ocupar el espacio vacante en la última línea. ¿Será ese Andrés Dadavid?