El Sabalero sumará un refuerzo uruguayo en el ataque

El punta de 22 años que se desempeña en Sud América, club de la segunda división del fútbol uruguayo, sería claramente una apuesta de la dirigencia rojinegra, para un futbolista que en su momento integró las distintas selecciones juveniles de su país.





Disputó con la Celeste el Sudamericano Sub 15 (2011), Sudamericano Sub 17 (2013) y campeonato Mundial Sub 17 (2013). Mientras que a nivel clubes jugó en Rampla Juniors y River Plate de Uruguay y en el fútbol colombiano se puso la camiseta de Patriotas.





Está claro que no se trata de un refuerzo, sino más bien de una incorporación como para ir amoldando al grupo y pensarlo a futuro para que se vaya adaptando al fútbol argentino. Si bien el técnico pretende un mediocampista, por ahora no surgieron novedades más allá de los nombres del uruguayo Mathías Cardacio y del peruano Aldair Fuentes y por eso D'Albenas sería el sexto y último pasajero.

Eduardo Domínguez está conforme con los refuerzos que llegaron, pero en virtud de los muchos que se fueron, aún busca sumar algún futbolista más para terminar de completar el plantel. Por el momento llegaron cinco jugadores (Burián, Godoy, Zuculini, Cháves y Bueno) y por estas horas se concretaría una sexta incorporación que se trataría del delantero uruguayo Francis D'Albenas.