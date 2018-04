El uno por uno del Sabalero en la caída ante el Pirata

Gustavo Toledo (5): Había un hecho un primer tiempo correcto, después tuvo algunos problemas en la marca y de un error suyo casi Belgrano convierte el segundo tanto. En el final salvó un gol yendo al piso y enviando el balón al córner.





Germán Conti (7): El mejor defensor de Colón, sobrio para cortar por arriba y anticipar por abajo. En algunos pasajes del partido terminó marcando por él y por sus compañeros. Jugará los tres últimos partidos con la camiseta rojinegra.





Guillermo Ortiz (5): Su rendimiento fue de mayor a menor, arrancó con un par de cruces importantes, pero en el segundo tiempo quedó desacomodado en varias contras y terminó siendo reemplazado.





Gonzalo Escobar (4): Flojo partido del lateral que además fue amonestado y se perderá el encuentro ante River. Le costó en la marca y cuando se proyectó no lo hizo bien.





Mariano González (4): Está claro que físicamente le cuesta, mostró criterio en los primeros minutos para mover el balón, pero luego fue perdiendo preponderancia y encima en el gol de Belgrano falló en la acción inicial al no poder despejar el balón dentro del área.





Matías Fritzler (5): Ganó y perdió en la zona media, no desentonó pero está claro que en los últimos partidos bajó su rendimiento y eso el equipo lo sintió.





Marcelo Estigarribia (5): Arrancó bien, acertando en el manejo del balón, pero al igual que el equipo se fue diluyendo y por eso en la etapa complementaria pesó muy poco.





Cristian Guanca (5): Un aceptable primer tiempo, pidiendo el balón y siendo prolijo para hacer circular la pelota. Participó de varias acciones de ataque, pero en la etapa complementaria pasó desapercibido.





Tomás Chancalay (4): Pesó muy poco en ataque, casi siempre se equivocó en los pases y no decidió bien en los metros finales. Tuvo una chance en el inicio del partido pero su remate fue tapado por el arquero Acosta.





Diego Vera (3): Una desidia absoluta, por momentos Colón jugó con uno menos. Perdió siempre con los defensores de Belgrano, muy lejos del área. No dispuso de ninguna chance para convertir y no se entiende su participación desde el arranque, aún cuando no estuvo Correa.





Christian Bernardi (4): Volvió a sumar minutos después de una lesión y se notó esa falta de ritmo, dado que no estuvo preciso y equivocó los caminos cuando le tocó encabezar los ataques del sabalero.





Tomás Sandoval (-): Dispuso de la chance más clara para empatar, pero el arquero de Belgrano lo evitó tapando su remate. Debe tener mayores oportunidades, teniendo en cuenta el pésimo momento de Vera.





Alan Ruiz (-): Pocos minutos en cancha, teniendo en cuenta el resultado adverso da la sensación que debió ingresar antes. Ejecutó algunos tiros de esquina y tiros libres pero sin precisión.

























Alexander Domínguez (7): Sostuvo al equipo con dos muy buenas tapadas en el segundo tiempo frente a Matías Suárez. Y en la primera etapa también desvió un remate del 10 de Belgrano y le contuvo un cabezazo a Guevgeozián.