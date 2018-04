El uno por uno del Sabalero en la derrota frente al Tomba

Gustavo Toledo (4): En el segundo gol quedó descolocado y le ganaron la espalda, en ataque pesó poco ya que no progresó por su sector y sufrió algunos problemas en la marca.





Germán Conti (5): Había jugado un buen partido, pero en el segundo tanto cuando salió a cortar quedó pagando y luego vino el centro que terminó en el gol del Morro García.





Guillermo Ortiz (5): Al igual que su compañero de zaga no había tenido problemas, pero en la jugada final quedó a mitad de camino y no pudo evitar el tanto del Tomba.





Gonzalo Escobar (4): No llegó a cerrar a García en el gol y además no trasmitió seguridad en la marca, su mayor virtud que es pasar al ataque en esta oportunidad no la evidenció.





Cristian Guanca (4): Apenas un remate en la primera etapa que contuvo Burián, después no pesó en el partido y es por eso que fue reemplazado. Está en un nivel muy bajo.





Adrián Bastía (5): Las ganas de siempre, se bancó los 90' ganando y perdiendo pero dejando todo y siempre mostrando mucha dignidad.





Facundo Silva (4): Flojo partido, se notó la falta de ritmo futbolístico, impreciso con la pelota en los pies y además no tuvo recuperación.





Marcelo Estigarribia (5): En el primer tiempo fue el jugador más peligroso, con un cabezazo y un remate cruzado inquietó a Burián. Fue reemplazado de manera imprevista ya que no estaba jugando mal.





Alan Ruiz (5): Fue el más criterioso a la hora de manejar el balón, si bien por momentos retrasa el juego es el único que le da un destino preciso a la pelota. Con un par de intervenciones demostró ser el más claro del equipo, pero está claro que le falta mayor velocidad y determinación en ataque.





Javier Correa (4): Flojo partido del cordobés , no le quedó ninguna para definir y cuando eso sucede no participa demasiado del juego y termina siendo improductivo.





Tomás Chancalay (6): Un golazo de media distancia que estuvo cerca de darle el empate. No fue titular dado que estuvo de gira con el seleccionado nacional, pero cuando ingresó marcó la diferencia.





Diego Vera (3): Tuvo una chance clara pero cabeceó dentro del área a la manos de Burián, después jugó a 50 metros del arco rival y perdió la pelota que terminó en el segundo del Tomba. Mostró la apatía de siempre para jugar y una vez más no aportó absolutamente nada.





Leonardo Heredia (-): Se mostró criterioso en los minutos que le tocó jugar, sin hacer nada del otro mundo le dio un destino seguro al balón. Sin embargo, terminó con una distensión en su rodilla cuando intentó despejar el balón y se le torció la pierna.

Alexander Domínguez (4): Falló en el primer gol cuando se le escapó el balón y en el segundo se quedó y no salió a cortar el centro. Quizás jugó su partido más flojo y además venía de equivocarse ante Lanús.