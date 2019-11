El "Yo soy sabalero" estalló en Mónaco, Marsella y Londres estalló

Los Palmeras fueron los grandes protagonistas de la previa de la final de la Copa Sudamericana que jugaron Colón e Independiente del Valle el pasado sábado 9 de noviembre, en La Nueva Olla de Paraguay.

Contaron con la complicidad de los casi 40.000 fanáticos sabaleros, sobre todo en la canción "Yo Soy Sabalero", una transformación que hicieron de "Yo Soy Parrandero", que tuvo una gran repercusión mediática.

Incluso en las redes sociales se inundó de memes y extractos de lo que fue su paso por el improvisado escenario que se instaló en la previa en el centro del campo de juego, que hizo y hace delirar a los fanáticos del fútbol.

Fue tanta la repercusión que hasta las cuentas oficiales de Twitter de tres poderosos equipos europeos se hicieron eco de la amplia repercusión que tuvo el hit del grupo santafesino junto al público rojinegro.

La cuenta oficial del Mónaco de la Liga de Francia (@AS_Monaco_Es), publicó: "Nos quedamos un poco manijas con el tema de @ColonOficial de @LosPalmeras_OK en la final de la @Sudamericana AEEE EEAAA, YO SOY MONEGASCO".

Embed Nos quedamos un poco manijas con el tema de @ColonOficial de @LosPalmeras_OK en la final de la @Sudamericana.



AEEE EEAAA, YO SOY MONEGASCO ⚪️ pic.twitter.com/t5M2dCP9Ta — AS Monaco ES (@AS_Monaco_ES) November 14, 2019

No se quedó atrás la cuenta del poderoso Chelsea de Inglaterra (ChelseaFC_Sp), que con una imagen de sus jugadores festejando y cantando, escribió: "Hola, @ColonOficial y @LosPalmeras_OK Perdón, pero no podemos dejar de cantar... AEEEE EAAA, YO SOY SAAABALEEERO".

Embed Hola, @ColonOficial y @LosPalmeras_OK



Perdón, pero no podemos dejar de cantar...



AEEEE EAAA, YO SOY SAAABALEEERO pic.twitter.com/A7pW8CbwJN — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) November 14, 2019

Mientras que la cuenta en español del Marsella de Francia, donde juega el exdelantero de Boca, Darío Benedetto, en su cuenta (@OM_Español) con un video de los jugadores celebrando, publicó: "En Marsella no para de sonar... @ColonOficial | @Sudamericana".