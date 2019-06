Foto: Diario de Cuyo

La dirigencia de Colón está metida de lleno en el mercado de pases en la búsqueda de los refuerzos que solicitó el entrenador, Pablo Lavallén. Si bien es cierto que algunas tratativas se demoraron más de la cuenta, de a poco van cayendo caras nuevas a la concentración. El volante Rodrigo Aliendro ya participó del primer entrenamiento en el predio Ciudad Fútbol, mientras que Gastón Díaz lo hará en breve.

Sin embargo, son solo dos eslabones de los cerca de seis que el DT pretende que lleguen. Además, pueden darse algunas salidas más lo que ampliaría la cantidad. En su momento el estratega sabalero confesó que se apunta a un jugador por la línea de mínima, más que nada con el afán de contar con dos por puestos para encarar un semestre con tres competencias oficiales, sin contar la Copa Santa Fe.

Te puede interesar Se celebra el Día del Hincha Sabalero

La confirmación de la continuidad de Leonardo Burián genera un alivio, ya que la historia por Alexis Arias llegó a un punto de casi disiparse, pero todavía no está descartado. Quizás se acelere por Lucas Acosta de Belgrano, a quien el conductor rojinegro conoce bien. Después, la danza de nombres es amplia y el puesto que tiene más variantes es la ofensiva.

Te puede interesar Se resuelve la continuidad de Damián Schmidt

Sin embargo, ninguno de ellos son de características más verticales y desequilibrante por los costados. Podría decirse que el único que podría desempeñarse así es Tomás Chancalay, atendiendo a que Luis Rodríguez es un atacante más cerebral y con panorama. Después son todos tradicionales nueve: Wilson Morelo, Nicolás y Tomás Leguizamón.

Te puede interesar Colón recibirá una importante suma por la venta de Guanca

Por eso la semana pasada UNO Santa Fe adelantó que fue acercado Facundo Castro de Independiente Rivadavia. Un típico extremo con gol, pero no hubo más detalles. El estilo de jugador que desea Lavallén y así es como en las últimas horas trascendió que fue ofrecido Emanuel Dening, que ya rescindió su contrato con San Martín de San Juan tras perder la categoría.

Emanuel Dening se desvinculó de San Martín de San Juan

El correntino, de 30 años (4 de julio de 1988), jugó nueve partidos en el último semestre y no marcó goles. Después le hizo uno a Talleres en la Copa de la Superliga. Un apellido que no es nuevo en Santa Fe, ya que en los mercados anteriores fue ofrecido también a Unión, quien lo tuvo en carpeta, pero luego le bajó el pulgar. Si bien no es un futbolista que se destaque por ser goleador sino más bien es un asistidor.

Tuvo continuidad en un punto a favor, pero a ciencia cierta no se sabe si finalmente es del gusto del DT, que fue claro en sus reuniones con el presidente José Vignatti en lo que necesita para armar el grupo con el que se interesa ser protagonista.

Te puede interesar Gastón Díaz puso el gancho y ya es nuevo jugador de Colón

Solo resta esperar, más que nada para saber si Dening es un apellido potable o no. Hoy los equipos y los jugadores especulan con las propuestas y por eso algo que se inicia luego se planta y reflota. Algo normal y que no sorprende. Hoy el escenario es este y puede cambiar de manera radical.