A Colón se le viene una intensa nueva temporada, donde tendrá como principal meta sostener su lugar en la Superliga, donde comenzará muy complicado con los promedios del descenso, e intentará seguir avanzando en las copas Argentina y Sudamericana.

Con la mira puesta en estos objetivos es que Pablo Lavallén y José Vignatti trabajan en la construcción el nuevo equipo, con jugadores que no seguirán, otros a los que se buscará retener y entre cinco y ocho que se sumarán para potenciar el nuevo proyecto futbolístico.

En todos estos frentes trabajan los dirigentes, ya que la idea es enriquecer lo que se hizo en la Copa Sudamericana en la parte final de la temporada, donde se vio la mejor versión del año del equipo, y apareció el carácter que tanto se le reclamó al equipo en lo que va del año.

En cuanto a los refuerzos está claro que para contratar a los jugadores que se pretenden habrá que hacer una importante inversión, ya que todos los jugadores apuntados solamente serán soltados por sus equipos de origen a través de una venta o un préstamo con un cargo muy importante.

Las inversiones más importantes que se planean son por el arquero que llegará para suplantar a Leonardo Burián, ya que se mencionan a Alexis Martín Arias que tiene una cláusula de rescisión de 2.500.000 de dólares en Gimnasia, mientras que Carlos Lampe y Alexander Domínguez en caso de cerrarse sus llegadas percibirían sueldos en dólares.

Para contratar a Cristian Lema, la prioridad que tienen Lavallén y los dirigentes para el puesto de marcador central es Cristian Lema, más allá que para contratarlo habrá que hacer un ofrecimiento importante por la compra de su pase o un porcentaje, en un mercado donde compite con el poderoso Peñarol, que lo pretende retener pero a través de un préstamo.

En tanto que en la mitad de la cancha se intenta realizar una ingeniería muy importante para contratar a Rodrigo Aliendro, donde se depende de la decisión de varios equipos, ya que el pase del volante pertenece a Chacarita y Atlético Tucumán, y Colón intenta incluir como parte de pago a Gustavo Toledo, cuyo 50% de su pase pertenece a Independiente.

En cuanto a las renovaciones no hubo acuerdo con Matías Fritzler en la reunión que se llevaron a cabo hace un par de días. El volante realizó declaraciones donde afirmó que "la verdad es que no se cerró nada, Colón tiene la prioridad, estuvimos hablando con los directivos. El domingo me junté con gente de Colón, pero todavía hay muchas cosas por definir".

Mientras que con Marcelo Estigarribia ya hay un acuerdo verbal, y se espera que arribe a la ciudad para iniciar la pretemporada para definir los detalles que faltan para que firme su tercer contrato como jugador sabalero.

Pero el caso más difícil es el de Emanuel Olivera, ya que al jugador se le termina su contrato y analiza varias alternativas en el mercado de pases. En el contacto que mantuvo con los dirigentes hubo diferencias muy importantes entre lo que pretende y le ofrece el club.

El defensor fue el mejor del Sabalero en la última temporada, y maneja dos propuestas muy seductoras desde lo deportivo y desde lo económico: una de un equipo de la Superliga y otro de un equipo del exterior que es gran protagonista en los torneos de su país.

El equipo del fútbol argentino que puso sus ojos en Olivera es Aldosivi de Mar del Plata, quien arrancará la temporada sin problemas serios de descensos ya que viene de cerrar una gran campaña. El entrenador Gustavo Álvarez lo pretende y el jugador espera un ofrecimiento formal.

Mientras que el otro equipo que pretende al defensor es Junior de Barranquilla, donde fue apuntado por el DT Julio Comesaña, quien lo conoce de su paso por el Sabalero y también está informado que su club no debería pagar un peso para sacarlo del club ya que tiene el pase en su poder.

De esta manera, cuando los dirigentes siguen buscando defensores de jerarquía y calidad para potenciar el equipo que afrontará la próxima temporada, es casi un hecho que perderá a Olivera, que hay que tomar una decisión sobre si renovarle o no a Damián Schmidt, y que también podría sufrir las bajas de Guillermo Ortiz y el colombiano Andrés Cadavid.