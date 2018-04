En AFA se evalúa que Colón-Vélez continúe a puertas cerradas

Es un secreto a voces que circula por los pasillos de AFA, aunque no puede darse por confirmado porque aún restan conocerse los descargos de ambos clubes. Desde ya el Sabalero, con el presidente José Vignatti a la cabeza, se presentaba este martes para evitar la clausura del estadio, y por el lado del Fortín algunos estarían pensando en pedir directamente los puntos.





Algunos medios ya lo dan por hecho, pero esto no puede ser así hasta que no se sepan las posturas de ambas partes. De ser así, se tomarían decisiones deliberadamente, aunque no sería extraño que pase en un fútbol argentino que tiene siempre a los equipos de Buenos Aires como prioridad. En ese sentido, Colón siempre irá en desventaja al momento que baje un veredicto al respecto.





De lo que sí no zafará la entidad rojinegra es de una fuerte multa económica. Encima, no se está para tirar manteca al techo y cada peso se necesita como el agua. Aunque todo es producto del accionar de los violentos, que solo piensan en el beneficio propio y no del club.

Recordemos que el árbitro Andrés Merlos había advertido la situación respecto a la suspensión del partido y cumplió cuando la barrabrava arrojó la tercera bomba, al transcurrir 22' del primer tiempo.





Justamente en las últimas horas se conoció que dicho juez será parado en la jornada 23ª, pero por su actuación en el choque entre Temperley y Lanús.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino evalúa continuar el partido entre Colón y Vélez, por la 22ª fecha de la Superliga , a puertas cerradas en el estadio Brigadier López, después de los incidentes producidos por la barra local.