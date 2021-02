"En Colón me debían medio año de contrato y por eso me fui"

Para luego agregar "Los técnicos que llegaron cambiaron la metodología y estuvimos casi dos años sin ganar de visitante. Por ello, el último año no se disfrutó tanto, como así también algunas cosas extrafutbolísticas. De todos modos, mi paso por Colón fue súper feliz, y fue de las mejores cosas que me pasaron en el fútbol".

A la hora de mencionar los motivos de su salida indicó: "Soy consecuente con lo que digo y lo que hago. Me debían medio año de contrato y no podía sentarme a negociar un nuevo vínculo, ese fue mi planteo y por eso no continué. Se dio así, pero son cosas pasadas y tome la decisión correcta".

Y siguió: "No es normal firmar un nuevo vínculo si todavía me deben el anterior, era imposible aceptarlo. Cuando no se pagó recurrí al gremio y eso no está resuelto ni mucho menos. Pero en esta etapa de mi vida puedo renunciar a lo económico para priorizar la moral y la ética".

En otro tramo de la charla y hablando sobre la misma cuestión expresó: "Cuando no se pagó recurrí al gremio, siempre lo peor es llegar a una instancia judicial, pero no se cumplió con lo que está firmado. De todos modos confío en que se va a resolver, porque hay buena predisposición de las dos partes".

Por último aseguró: "Colón es un club que merece mucho más y tiene con qué. Miro todos los partidos que juega, es imposible desligarse, dejé muchos amigos. Aparte tiene un cuerpo técnico que trabaja para obtener resultados y que le da tranquilidad y confianza a los jugadores. Colón está por el buen camino".