En Colón no sería tiempo para los pibes sino para los experimentados

Pese a la persistente lluvia, Colón realizó este viernes por la mañana en la cancha auxiliar Rafael Batres el primer entrenamiento de campo con miras al duelo trascendental del próximo lunes en Santa Fe, a las 21.15 y con arbitraje de Fernando Rapallini, ante River. Durante toda la semana, el grupo se enfocó en tareas físicas en espacios cubiertos, modificando los planes previos por el clima adverso. Se esperaba que la cosa cambie, pero al no ser así el entrenador, Eduardo Domínguez, no quiso seguir dilatando las cosas y por eso ya dispuso de ejercicios de campo, aunque no de fútbol formal.





Esto desencadenó en que no confirmara la formación en la conferencia de prensa, atendiendo a que todavía restan dos prácticas por delante. Eso sí, reconoció que el equipo será muy similar al que perdió ante Belgrano, con las dos variantes obligadas de Gonzalo Escobar y Tomás Chancalay, que llegaron al límite de amarillas. En este sentido el que debe cuidarse es Guillermo Ortiz, que tiene cuatro.





Clemente Rodríguez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





La vuelta de Clemente Rodríguez está casi cantada para ocupar la vacante en el lateral izquierdo y da la sensación de que Alan Ruiz podría ser el sustituto del pibe de Viale, aunque hay más opciones. Si se toman en cuenta las palabras del conductor sabalero, se mantendrían dentro de los 11 Mariano González, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia y Cristian Guanca, pero es una incógnita saber quién será el otro valor en el medio.





Está en la gatera esperando por un lugar Pablo Ledesma, aunque el DT reconoció que "está falto de ritmo" y eso le restaría chances. También podría darse el ingreso de Adrián Bastía para hacer dupla con Fritzler para armar un medio más combativo ante el Millonario, que llegará al Brigadier López con ambiciones de triunfo. Pero tener a Ruiz es una tentación.





Diego Vera 1.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





De igual modo y, siempre en el terreno de las especulaciones, estaría la chance también de un cambio de esquema y jugar con dos delanteros. Algunos dicen que son tres variantes, porque tampoco estará Javier Correa lesionado, pero ante el Pirata el que estuvo de arranque fue Vera, en consecuencia, para Domínguez es número puesto como punta de lanza. Viene pidiendo pista Tomás Sandoval con varios goles en Reserva, al igual que Nicolás Leguizamón, pero da la sensación de que en este caso se apostaría por la experiencia en lugar de la vitalidad de los pibes del club.





Pasando en limpio, la posible formación sería con un 4-4-1-1: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Cristian Guanca, Mariano González, Matías Fritzler y Marcelo Estigarribia; Alan Ruiz; y Diego Vera. También podría variar a un 4-3-2-1 con Guanca y Ruiz como enlaces. Eso sí, es muy probable que estos terminen siendo los nombres.





Todavía restan dos entrenamientos por delante, pero tal como viene pasando, habrá que aguardar hasta minutos antes del encuentro para tener certezas del plan que piensa Eduardo Domnínguez para dejar los puntos en casa ante River en pos de acrecentar la ilusión de clasificar otra vez a la Copa Sudamericana.