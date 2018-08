En la previa del Clásico, Colón se marchitó en el Jardín de la República

Colón desde lo futbolístico no jugó bien y esta vez los avatares del juego no estuvieron de su lado como en otros partidos y por eso terminó perdiendo ante Atlético de Tucumán. Esta vez la fortuna le fue esquiva ya que el Decano marcó a los 43' de la etapa final con un bombazo de Rodrigo Aliendro que pegó en el travesaño y se metió en el arco de Burián. Y en tiempo de descuento cabeceó Guillermo Ortiz pero Cristian Lucchetti de manera magistral envió el balón al córner.





Igualmente y más allá de las acciones detalladas, en el balance de los 90' fue un poco más el conjunto local que generó más en ataque y en la primera etapa pudo sentenciar el partido. El Sabalero esta vez no se defendió bien y con un esquema más audaz resignó solidez. Y no es un dato menor la ausencia de Matías Fritzler, ya que Adrián Bastía no pudo reemplazarlo de la mejor manera.





Así las cosas, el Rojinegro sumó su primera derrota en la Superliga y sigue sin ganar con apenas dos puntos sobre nueve. El festejo por continuar en la Sudamericana ya es historia y ahora el equipo deberá enfocarse en lo que viene que es nada menos que el Clásico. Tendrá que mejorar y mucho el elenco conducido por Eduardo Domínguez ya que hasta aquí lo acompañaban más los resultados que el rendimiento.









Embed VALE TRES PUNTOS#SuperligaxFOX | Impresionante atajada de Lucchetti en la última de la noche para el triunfo de Atlético Tucumán ante Colón. pic.twitter.com/GKChRnf2IX — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de agosto de 2018







El primer tiempo que jugaron Atlético de Tucumán y Colón fue intenso. Arrancó mejor el elenco local y dispuso de una chance clara cuando se jugaban apenas seis minutos con un cabezazo de Cabral que conjuró Leonardo Burián. La pelota era patrimonio del Decano quien manejaba el encuentro.





Sin embargo, el Sabalero respondió con un remate cruzado de Javier Correa dentro del área que se fue cerca del palo derecho del arco defendido por Lucchetti. El cotejo de era de ida y vuelta y el elenco local parecía más dispuesto en buscar la apertura del marcador.









Se equivocó Erik Godoy y casi factura Barbona, pero también estuvo cerca de festejar el Rojinegro con un disparo de Guillermo Ortiz desde afuera del área y el balón pegó en el caño derecho. Estaba para cualquiera, hasta que a los 19' Burián dio rebote en una acción en donde pareció que le cometieron falta y desde un ángulo sesgado el lateral Mathías Abero estableció el 1 a 0.





Embed "SI NO SUFRIMOS NO VALE"#SuperligaxFOX | Cristian Lucchetti expresó su alivio tras la victoria de Atlético Tucumán y aseguró: "A partir de mañana a pensar en la #LibertadoresxFOX" pic.twitter.com/HV3jAHvme2 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de agosto de 2018







Fue el peor momento para Colón ya que en un puñado de minutos el Decano pudo liquidar la historia ya que dispuso de tres chances muy claras para aumentar el marcador. Barbona remató y tapó Burián, al minuto Cuello mano a mano la tiró por arriba del travesaño y a los 24' el Yacaré Nuñez de volea disparó y el balón se fue besando el caño izquierdo.





No lo definió y lo pagó caro, ya que el Sabalero comenzó a crecer en el terreno, se adelantó manejando el balón y aún estando en desventaja llegó al empate a los 39' con una contra perfecta que nació con un toque de espaldas de Correa, la asistencia de Nicolás Leguizamón y el remate cruzado de Marcelo Estigarribia.









El 1 a 1 no resumía lo que había pasado en esa primera etapa, pero Atlético no tuvo contundencia para concretar las muchas opciones que generó y Colón no perdonó en una de las pocas que tuvo en esa etapa inicial.





Embed







En la segunda etapa el ritmo no fue el mismo, Colón tuvo un poco más la pelota pero tampoco generó opciones de goles. Atlético movió el banco con el ingreso de algunos titulares, pero tampoco le daba réditos. Domínguez hizo debutar a Gonzalo Bueno para buscar la contra.





Cuando parecía que el empate era un hecho, un remate de Aliendro desde afuera del área rompió la paridad y el arco defendido por el Cachorro Burián. Era un momento en el que ambos equipos ya no contaban con la frescura y el ingenio necesario como para desnivelar.









Pero esta vez la sortija fue para el Decano, ya que uno de esos tantos disparos que se van por encima del horizontal, esta vez acertó el arco. Y en el de enfrente primero Correa y en tiempo de descuento Ortiz no pudieron vulnerar al Laucha Lucchetti.





Derrota que genera varios interrogantes respecto al funcionamiento de Colón y que en una semana especial tendrá muy atento al cuerpo técnico para definir cual será la formación para jugar el Clásico con la obligación a cuestas por el resultado y por la localía.