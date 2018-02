¿En qué piensa Eduardo Domínguez para cortar la malaria?

La derrota ante Independiente encendió otra vez las alarmas en Colón , que se había acostumbrado a otras cosas y por eso es noticia. Incluso los mismos protagonistas sienten que es extraño lo que está pasando, pero confían en que todo volverá al camino anterior, donde se era protagonista. Sin embargo, está claro que esta situación intranquiliza al entrenador sabalero, Eduardo Domínguez, que por ahora no le pudo encontrar la vuelta a este flojo arranque de 2018 y mucho menos a la falta de gol, que se extendió ya justamente en las últimas cuatro caídas en fila.





Es así como este martes por la mañana, el plantel trabajó en el predio Ciudad Fútbol, aunque todavía no hay pistas del equipo que visitará este viernes, a las 21.15 y con arbitraje de Pablo Echavarría, a Newell's, que dicho sea de paso también llega de capa caída tras perder por goleada ante Estudiantes 4-2. Ya se sabe que no podrán ser tenidos en cuenta Gustavo Toledo, que recibió dos fechas de suspensión, y Facundo Silva, que sufrió un esguince en la rodilla derecha y estará parado por lo menos dos semanas.





Como también la vuelta de Pablo Ledesma y Cristian Guanca al mediocampo. Estos detalles no ayudan para nada al momento de encontrar la base que quiere el DT que, en estas dos pasadas jornadas utilizó a 17 titulares. Desde ya hay es un detalle que habla a las claras de los bajones de nivel en muchos de los jugadores. Ahora también se plantea el interrogante de cuántas variantes tiene pensadas para medirse contra la Lepra. ¿Seguirá Ceballos como lateral derecho o ingresa Clemente Rodríguez ? Por citar uno de tantos.





Pablo Ledesma.jpg Prensa Colón



El tema pasa también por aquellos que no levantan en su rendimiento, factor que le agrega otro condicionante a esta historia. Javier Correa no desentonó en su primer partido y daría la sensación de que seguiría entre los 11. Diego Vera anda con la pólvora mojada y debe ser más efectivo para no dejar el equipo. El que sí parece haberse ganado un lugar es el pibe Gonzalo Escobar, que mostró mucha determinación por el lateral izquierdo. En ese sentido hay algo de tranquilidad.





También Domínguez tiene en cuenta al rival, porque nunca hasta ahora repitió un equipo. En consecuencia, dependiendo de lo que pueda poner en cancha el elenco rosarino, también planteará la estrategia. Muchos se preguntan si llegó el momento de que Alan Ruiz vaya de arranque, pero ante el Rojo se lo notó falto de ritmo y la idea sería que continúe sumando minutos paulatinamente. Cuando lo vean que está óptimo, sin dudas lo mandarán a la cancha.





Todos temas a develar en esta semana corta de trabajo, ya que el fin de semana el plantel estará viajando a Venezuela para esperar el partido de ida de la Copa Sudamericana ante Zamora de Venezuela. En consecuencia, es probable que este miércoles ya haya pistas de la posible formación. ¿Habrá alguna nueva sorpresa de Eduardo Domínguez?