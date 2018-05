Entre los cinco equipos que menos goles recibieron

Antes de la estoica victoria ante Racing, Colón apenas había sumado un punto de nueve posibles y eso sembró muchas dudas en cuanto a las posibilidades que tenía para clasificarse a la Copa Sudamericana, el último y único objetivo que quedaba. Lo más preocupante fue la imagen que dejó ante Vélez, con el que perdió casi sin mostrar nada; sin embargo, el plantel pateó el tablero y ante la Academia salió a comerse crudo el partido y, con personalidad, echó por tierra con lo anterior y atesoró una victoria memorable.





Envalentonado por los resultados que se habían dado, el grupo entendió que no podían desaprovechar esta última bala y no lo dejaron pasar. Es así como alcanzó la 11ª ubicación y el pasaje al certamen continental por segundo año en fila. Para encontrar los factores que lo hicieron posible hay un dato que sobresale rápidamente: fue una de las vallas con menos goles en contra.





Si bien es cierto que perdió ocho partidos, lo realizado en la primera parte del torneo fue fundamental, ya que llegó a la 10ª fecha sin perder. Lógicamente que luego fue complicado mantener la regularidad y hubo que sufrir hasta el final, tal como sucedió a lo largo de toda su vida. Pero volviendo a lo anterior, lo importante son los 22 que recibió, ubicándose entre los cinco mejores en esa faceta.





El menos batido fue Independiente, con 19. Más atrás se encolumnaron Talleres (20), San Lorenzo (20), Boca (22), Unión (23), Godoy Cruz (24) y Huracán (24). Tanto es así que el campeón recibió la misma cantidad, marcó diferencias con las 18 victorias. La cifra de goles a favor no fue para nada despreciable tampoco (32), aunque si hubiese tenido más poder en ataque algunos partidos, las metas pudieron ser otras.





Encontrar en Javier Correa a una arma fundamental es otro de los factores que contribuyó con este causa, ya que no daba pie con bola con un bajo nivel de Diego Vera y Nicolás Leguizamón. Entonces, apuntar a este delantero que explotó como nunca fue vital. Por ahí al equipo le costó cuando no estuvo Germán Conti en el fondo y ahora con su partida deberá ser muy certero en buscarle reemplazante, cosa que no parece sencilla, atendiendo a que también hay que buscar otro entrenador.





Ahora es tiempo donde los dirigentes más se mueven con la apertura del mercado de pases y después se verá cómo se arma para el próximo campeonato. Por lo pronto, Colón volvió a fortalecerse en el final y alcanzar lo que nunca antes había logrado: ser internacional dos veces consecutiva.