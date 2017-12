"Es una gran satisfacción haber salido del Salvataje"

Por ello puso a manos a la obra junto a sus pares de Comisión Directiva para comenzar a normalizar a la entidad rojinegra y estabilizarla económicamente. Y así resultó ser, dado que en un año el superávit fue de 37.000.000 de pesos y sin incluir la venta de Lucas Alario al Bayern Leverkusen.





De allí la satisfacción que mostró el máximo dirigente luego de lo que fue la Asamblea General que se llevó a cabo este miércoles en las instalaciones del Gimnasio Roque Otrino. Por lo cual una vez finalizada Vignatti dialogó con la prensa sobre algunos temas puntuales.





"Gracias a Dios es lo que todos esperábamos, se logró y es una gran satisfacción. Por suerte ya tenemos la resolución por parte de la Justicia. Después de mucho trabajo logramos un objetivo que era primordial ya que el club vuelve a la normalidad. Y no solamente porque esta CD va a poder maniobrar sin requisitos judiciales, se trata de la normalidad de la que nunca debimos haber salido. Está claro que todo colonista aspira a que sus dirigentes conduzcan el club, se logró en un tiempo bastante corto pero al fin lo logramos", aseguró el presidente sabalero.









Cuando lo consultaron si la medida de ingresar al Salvataje Deportivo fue la más adecuada respondió: "Por lo que tengo entendido, en ese momento no había alternativa y eso le permitió a los dirigentes tener un respiro. Pero como corresponde se trató de una cuestión circunstancial, felizmente pudimos salir y ahora Colón vuelve a ser un equipo normal".





Respecto a la situación de Eduardo Domínguez manifestó: "En las próximas horas vamos a resolver este tema. Tenemos que estar tranquilos y queremos solucionarlo de la mejor manera. Cuando hablamos de resolverlo lo decimos porque las dos partes tienen visiones distintas. Por lo cual hay que tratar de llegar a un entendimiento, acordar lo que a cada uno le corresponde en un marco de armonía".





Y agregó: "Yo siempre soy optimista, no hay plazos, pero tenemos que reunirnos en las próximas horas y de ahí saldrá lo que es mejor para todos. De nuestra parte deseamos que el proyecto siga adelante y que Domínguez sea partícipe de esto. Si decimos que somos optimistas no podemos pensar en otra cosa que no sea la continuidad del técnico".









También le preguntaron por la posibilidad de incorporar al delantero Brian Fernández a quien Vignatti quiso en el anterior mercado de pases pero Domínguez le bajó el pulgar "Primero tenemos que resolver la parte contractual con quien va a conducir el equipo. Siempre el responsable es el técnico y el que va a terminar de decidir".





A la hora de hablar de Lucas Alario y de Germán Conti expresó: " Tenemos muy buen diálogo con la gente de River y también con la del Bayern Leverkusen. Por eso voy a viajar a Alemania personalmente para tratar de terminar este tema. Ayer (martes) me habló el presidente del Mineiro e hizo un ofrecimiento por Germán Conti que no está de acuerdo con las pretensiones del club. No era lo que pretendíamos, en rigor de verdad Colón no lo quiere vender, pero existe una clausula con el jugador. Buscamos lo mejor para el club y el jugador y por eso existe la cláusula para ser ejecutada".





















Uno de los primeros desafíos que se propuso José Vignatti cuando asumió la presidencia de Colón en junio del 2016 fue el de salir del Salvataje Deportivo. El máximo dirigente sabalero pretendía que la institución volviera a tener plena autonomía y no tener que depender de un Órgano Fiduciario y de la Justicia.