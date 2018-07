"Espero estar a la altura de la camiseta de Colón"

Duraron una semana las idas y vueltas por el pase de Erik Godoy, dado que Diego Vera no se desvinculaba de Colón y eso trababa la negociación. Sin embargo, las gestiones llegaron a buen puerto y el marcador central se convirtió en refuerzo sabalero, ya que la entidad rojinegra adquirió el ciento por ciento de su pase y además firmó un contrato por tres temporadas.





De esta manera, el defensor si bien este viernes realizó su primer entrenamiento con el plantel rojinegro, ya sumó minutos de fútbol el miércoles ante Newell's en el amistoso que disputaron los titulares y luego por la tarde fue titular en el equipo alternativo que derrotó a Rosario Central por Copa Argentina





En diálogo con la Radio del Fútbol 96.7, el jugador habló sobre su llegada a Colón y también se refirió a los desafíos que vienen haciendo foco claro está en el partido del jueves ante el San Pablo. Para ese cotejo es casi un hecho que Godoy será de la partida conformando la dupla de zagueros junto al capitán Guillermo Ortiz.





"Vengo muy ilusionando ya que tenemos tres competencias (Copa Sudamericana, Superliga y Copa Argentina) para jugar, el presente del club es muy bueno y en lo personal me agarra en el mejor momento de mi carrera, así que muy contento con este desafío que se me presenta y espero disfrutarlo. Ahora me queda acomodarme lo más rápido al grupo para estar a disposición de Eduardo Domínguez", comenzó diciendo.





Sobre la particularidad que vivió respecto a que hizo fútbol sin haber entrenado una sola vez con el plantel, expresó: "El miércoles me levanté a las 6 y viaje a Rosario. Jugué 15 minutos en el amistoso con Newell's, luego almorcé y más tarde fui titular en el partido de Copa Santa Fe, pero dentro de todo me sentí muy bien".





Respecto a la demora en las negociaciones indicó: "Hace una semana tenía la valija preparada para venir a Santa Fe, por suerte llegó el día que me dieron el ok y no tuve problemas en viajar rápido y jugar".





A la hora de hablar de los pormenores de su llegada a Colón manifestó: "Primero me habló mi representante y me dijo que Colón tenia intención de comprarme, ya que el presidente de Colón habló con el de Tigre. Y después me llamó Domínguez y me preguntó si quería venir y le dije que sí. Después las negociaciones se trabaron un poco pero por suerte se llegó a un acuerdo".





Cuando le recordaron que llega para reemplazar a Germán Conti dijo: "Espero estar a la altura de la camiseta de Colón y hacer lo mejor que pueda. Me tocó enfrentarlo, es un gran jugador y por algo está en el Benfica; la gente lo quiere mucho y yo vengo a hacer lo mío. Nunca negocio la actitud y creo que con el correr de los partidos estaré más suelto".





Por último habló sobre el choque ante el San Pablo: "Es obvio que se trata de un desafío que seduce y mucho. Es un partido muy importante para mí y obviamente que para la institución. Ya me tocó jugar en el Morumbí y es algo muy lindo poder repetir esa experiencia. Todavía no se habló del partido, pero sabemos que es importantísimo para Colón y esperemos estar a la altura de las circunstancias".