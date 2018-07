"Estamos ocupados y no preocupados por el marcador central"

Luego de la clasificación a la próxima fase de la Copa Santa Fe , el DT sabalero Eduardo Domínguez se presentó a la sala de conferencia de prensa junto al presidente José Vignatti y allí dialogó con la prensa haciendo hincapié más en lo que viene que lo sucedido a lo largo de los 90'.





Una de las primeras consultas apuntó a la búsqueda de los refuerzos para la llegada de un marcador central que venga a suplantar a Germán Conti "Estamos entablando las conversaciones, el presidente hace días que lo está haciendo. Hay que esperar, porque todavía hay tiempo".





Y siguió: "Lo del central no me preocupa, nos estamos ocupando. Estamos insistiendo en lo que pretendemos, toda negociación tiene sus momentos. Siempre hay dos partes y de la nuestra es mejorar y mirar para adelante. El presidente está acá, estuvo fuera del país pero no es que no hacía nada. Ahora que la Selección está afuera de carrera en el Mundial todos se están focalizando en el fútbol argentino, y nosotros en los refuerzos. Creo con tres o cuatro jugadores más estaríamos bien".









Respecto al rendimiento del equipo durante el partido y dónde hay que hacer mayor hincapié para reforzar al plantel destacó: "El equipo de a poco está tomando forma, sabíamos de la diferencia con nuestro rival, pero había que imponerse. Dependía de los chicos empezar a moverse, tener 90 minutos y de a poco se van soltando. Como es lógico terminaron cansados, ya que estamos en un proceso de pretemporada".





En cuanto a si seguirá jugando con lo mejor que tiene la Copa Santa Fe, dijo: "Vamos a diagramarlo bien para saber cómo continuaremos. Le daremos la importancia que merece, se lo manifestamos al presidente, que se comprometió con los organizadores de la Copa. Queremos comprometernos en darle la seriedad e importancia que merece".









También se refirió al rival que tuvo el Sabalero y manifestó: "Sabemos la dificultad que tienen para entrenar, en el sueño de ser jugadores profesionales. Hacen un gran sacrificio para jugar los fines de semana y a nosotros nos pagan. Nosotros debemos respetar al rival, la mayor gratitud para ellos era que entremos al campo de juego y marquemos la diferencia, en ningún momento teníamos que sobrar al rival, teníamos que respetarnos a nosotros mismos para respetar a los demás".













A la hora de informar los puestos en donde pretende reforzar el plantel indicó: "Buscamos un volante mixto que lleguen al área y nos den volumen de juego y un punta que vaya por las bandas y pueda desequilibrar en el uno contra uno. Espinoza es jugador de Boca , estamos buscando las variantes y posibilidades para sumar a una alternativa a los delanteros que tenemos en el plantel".