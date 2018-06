Estigarribia: "Nadie habló conmigo por lo que volveré a Paraguay"

A la par de estas gestiones los dirigentes agilizan el ingenio para sumar los refuerzos que solicitó Eduardo Domínguez. En este rubro se busca un marcador central para suplir la partida del capitán Germán Conti y un jugador en ofensiva, donde el principal anhelo de Eduado Domínguez en Cristian Espinoza, quien viene de jugar a préstamo en Boca





Pero hay una gestión en cuanto a las continuidades que todavía no se pudo cristalizar y tiene que ver con Macelo Estigarribia, quien terminó en alto nivel la temporada, incluso marcando goles claves para lograr la clasificación a la Sudamericana 2019 como fueron los que consiguió ante Chacarita y Racing.









El paraguayo habló con Dale, Dale Deportivo que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1) y manifestó en cuanto a su situación que "estaba entrenando normalmente hasta hoy (viernes) porque mañana (por este sábado) tenemos el día libre. Por lo que ya retiré mis pertenencias, me despedí del cuerpo técnico, mis compañeros y de la gente que trabaja en el club. Estoy viendo cómo culminará el contrato y ver qué será de mi futuro".





Pero no se quedó ahí, y expresó: "Cuando apenas llegué dije que mi idea era continuar pero que no dependía de mí. Yo quiero continuar, y el club se dijo que quería que siguiera, pero todo quedó ahí. Voy a estar algunos días más en la ciudad ya que mi nena va a la escuela, y luego regresaré a Paraguay".





Cuando se lo consultó sobre cuál es la complicación debido a que todas las partes quieren que continúe, y contó: "No hay complicaciones, el problema es conversar. Las dos partes queremos lo mismo, pero conmigo no se comunicó nadie. No puedo decir cómo está la tratativa. Antes que termine el campeonato le dije al presidente que quería continuar porque estábamos muy a gusto con mi familia".





Sobre las pretensiones que tiene la parte que lo representa, dijo: "No puedo decir nada porque no se comunicaron conmigo. No sé si quieren renovar el préstamo, comprar una parte del pase. Yo quiero continuar en el club, pero de ahí en más está fuera de mi alcance porque no sé las intensiones que tienen".





Luego se le preguntó si habló de su situación con Eduardo Domínguez, y dijo: "Al cuerpo técnico les manifesté que estoy muy a gusto con ellos, también a Horacio Darrás y a otros dirigentes. Mi familia está a gusto en la ciudad, estamos bien y tranquilos. Si mi familia está bien ayuda para trabajar con mucha tranquilidad. Esto es yo te quiero, vos me querés pero no pasa nada. No me senté a hablar del tema económico con nadie. Regresé con mi familia porque quiero continuar en el club".





Por último se le preguntó si está escuchando otras ofertas, y manifestó: "Sabía que si no se resolvía iba a escuchar otras ofertas, pero me aboqué a realizar la pretemporada. Hubo ofertas, me llegaron, pero mi prioridad es continuar en el club, ya que lo primordial es que la familia esté contenta y lo está en la ciudad. Pero esta situación escapa de mis posibilidades, me toca esperar unos días y luego regresar a mi país para saber qué será de mi futuro".

















En las últimas horas Colón oficializó la llegada del arquero Leonardo Burián y la renovación de su contrato de Matías Fritzler, quien seguirá ligado a la institución por una temporada más. En tanto, también se rubricó el acuerdo con Leonardo Heredia para que continúe por otro año.