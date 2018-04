Facundo Silva: "Saldremos a ganar todos los partidos"

"Trato de aprovechar cada oportunidad que me da Eduardo (Domínguez) y después en junio se verá que pasará, si continúo o no. Pero ahora estoy muy metido en lo que queda del campeonato". Con estas palabras habló del presente más que del futuro el volante de Colón, Facundo Silva, que viene de ser titular en el último partido ante Chacarita y que tendría muchas chances de seguir siéndolo ante Patronato el próximo lunes en Santa Fe, desde las 19, con arbitraje de Pedro Argañaráz.





Asimismo, resaltó la importancia de ser un comodín en el medio, porque eso le da muchas chances de jugar: "Desde que llegué Eduardo me está utilizando como doble cinco. Pero también lo hice por afuera, así que me siento bastante cómodo en el medio. Como digo siempre, la idea de uno es tratar de darle la solución al técnico. Ojalá lo pueda hacer de la mejor manera cada vez que me lo pida".





Facundo Silva.jpg Prensa Colón



Respecto a la recta final en la Superliga, fue categórico: "Con tranquilidad. Sabemos que tenemos un objetivo alto, que es entrar a una copa. El otro día se ganó y por eso solo nos queda ir partido a partido. Tenemos todavía un partido suspendido y la idea es tratar de conseguir los tres puntos para seguir sumando. Hay que esperar y tener paciencia. Tenemos la idea de salir a ganar todo. Después se verá que pasa, para qué estamos y cómo quedamos".





En el final, se tomó un instante para hablar del Patrón, un hueso duro de roer en los últimos años, aunque no dudó en admitir lo que hay que salir a hacer: "Es un equipo que viene bien y se liberó del descenso. Pero nosotros si queremos llegar al objetivo tenemos que ser protagonistas y salir a buscar los tres puntos".