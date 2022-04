• LEER MÁS: Copa de la Liga: Colón igualó con Independiente y se cae

"En el campeonato tuvimos rivales complicados y en el medio el partido contra Peñarol, que fue un triunfo ajustado, pero triunfo al final. Estas cosas suceden cuando hay triple competencia. Quizás no estamos teniendo el rendimiento deseado. Buscamos con el recambio otras respuestas, como lo hicimos en el segundo tiempo. La idea es, en esta parte de tanta exigencia, darles posibilidades a otros jugadores. Son secuencias complicadas. Mañana (por este domingo) ya entrenamos y luego debemos viajar a Capital para jugar, luego volver para otro partido el viernes y pensar, otra vez, en Olimpia. Jugaremos con menos de 48 horas de descanso entre un partido y otro. Tenemos una exigencia mayor y esperemos aguantar este ritmo para pelear en todas las competencias", agregó Julio Falcioni.

Julio Falcioni 12.jpeg El DT de Colón, Julio Falcioni, analizó el empate ante Independiente 2-2. José Busiemi / UNO Santa Fe

Asimismo, el técnico de Colón, dijo: "Analizaremos qué paso. El grupo que concentró para este partido será el que viajará seguro al próximo, salvo que haya algún inconveniente. Son los jugadores aptos para lo que viene. Tenemos que buscar el protagonismo. Seguramente algunos jóvenes se sumarán. Veremos quienes son los que tienen más cansancio. Cada jugador tiene un biotipo diferente y se recupera diferente. Entonces todo suma en lo colectivo. Cuando se juega tan seguido, en algunos cuesta mucho".

Pero la reflexión de Julio Falcioni no quedó ahí: "Hay demasiados errores. Nos llegan poco y nos convierten micho. Tenemos que solucionar eso. Independiente nos puso muchos volantes y no encontrábamos la referencia. No ligamos nada. Valoro mucho el esfuerzo que hacen los muchachos, porque no hay ni 24 horas de descanso y por eso trataremos de sacar el mayor provecho en cada partido. Hay que cuidar todos los aspectos para que estén todas las pilas puestas. Estamos haciendo un esfuerzo grande física y mentalmente".

En el final, Julio Falcioni apuntó: "Vamos a seguir peleando en los dos frentes analizando los esfuerzos y cansancios. Trataremos de poner siempre los mejores equipos. Tenemos mucho para pelear. Quedan muchos puntos en disputa y la intención es ir por todo".