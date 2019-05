El Cachorro fue la gran figura de Colón evitando lo que pudo ser derrota en el Centenario de Montevideo. La doble tapada en el final del partido fue clave para mantener el cero y soñar con la clasificación.

Mucho se habló en este tiempo de la posibilidad que Leonardo Burián emigre del club por cuestiones económicas. Incluso muchos daban por hecho su partida aún cuando tiene dos años más de contrato.

Sin embargo, el 1 sabalero desmintió esta versión luego de lo que fue el empate frente a River "Tengo contrato con Colón y estoy muy tranquilo, yo nunca dije que me quería ir. Todo lo que salió en la prensa no fue así, porque yo no declaré nada. Las palabras que se dijeron, jamás salieron de mi boca", sentenció.

Respecto a lo que fue el partido aseguró: "En los últimos minutos se sintió el desgaste, cuesta llegar a los 90' con ese ritmo, pero tampoco es excusa porque vinimos entrenando bien en estas semanas".

En cuanto al planteo del rival manifestó: "No nos sorprendió porque lo estudiamos, tienen delanteros rápidos, picantes y son difíciles de controlar por mas que los estudies de antemano. Pero lo importante es el empate y que no recibimos goles. La llave está abierta".

De su actuación dijo: "Agradecido por los aplausos de los hinchas, la actuación fue buena y sirvió para ayudar al equipo. A veces es complicado cuando no te llegan mucho y tenés que estar muy concentrado para cuando te toque actuar".

A la hora de realizar una autocrítica expresó: "El equipo está teniendo buena tenencia, pero nos falta profundidad de tres cuartos de cancha hacia adelante.Nos está costando encontrar los espacios y el Pulga (Luis Rodríguez) está muy solo. Hay que mejorar eso porque en Santa Fe vamos a tener que salir a buscar el resultado. Sabemos que podemos dar un poco más".