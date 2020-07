Farioli: "Hablo todas las semanas con Eduardo Domínguez"

Cuando le tocó jugar demostró algunas cosas interesantes, pero luego no tuvo demasiada continuidad. Sin embargo con la llegada de Eduardo Domínguez, es un hecho que Brian Farioli tendrá posibilidades de jugar. Trascendió que el DT lo tendrá muy en cuenta y que estuvo observando varios encuentros que disputó el volante zurdo de 22 años.

Este martes, Colón confirmó la extensión de su contrato, el mismo vencía en junio del 2021, pero se llegó a un acuerdo para prorrogarlo hasta diciembre del 2022. El mismo tendrá una cláusula de salida, aunque no se informó el monto. En charla con la Central Deportiva por Cadena 3, el jugador manifestó su ilusión por el futuro.

"Tenía contrato hasta junio de 2021 y extendí hasta diciembre de 2022. Tengo una cláusula de rescisión. Faltaba arreglar eso y llegamos a un acuerdo. Lo bueno es que ahora nos van a dar la oportunidad a los chicos de inferiores de demostrar en Primera División", comenzó diciendo.

Para luego agregar "Soy atrevido y esa es mi forma de jugar. Domínguez me preguntó dónde me siento cómodo y le dije jugando de interior porque me gusta estar en contacto con la pelota. Hablo todas las semanas con Domínguez y la verdad que estoy ilusionado".

Pero el volante sabalero también charló con Radio Gol 96.7 y contó otros detalles "Estoy muy feliz por haber firmado la extensión del contrato, ahora puedo poner la cabeza cien por ciento en dar lo mejor cuando vuelvan las prácticas. Soy nacido en Santa Fe, en Liceo Norte. Empecé jugando en Santa Fe Fútbol y a los 11 años llegué a Colón de la mano de Chupete Marini. Siempre jugué de enganche, en el fútbol de hoy me siento cómodo de interior".

"El tema de mi posición lo hablamos con Domínguez, en las charlas por zoom durante la cuarentena. Él me dijo que me va a tener en cuenta ahí, como un doble 5 de juego. En esa posición me encanta como juega Enzo Pérez. Estoy viviendo en Liceo Norte con mi familia. Tengo un amigo con una canchita de fútbol 5 a 3 cuadras de casa y me prestaba el espacio para entrenar. En el grupo de zoom me tocó con el Pulga, Fritzler y Delgado", aseguró.