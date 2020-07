Pasaron los días y Colón y Estudiantes no logran ponerse de acuerdo respecto a Fernando Zuqui. Una situación que pinta para resolverse en la justicia. Más que nada, porque el jugador terminó su contrato en Santa Fe el pasado 30 de junio y no tenía novedades de ningunos de los clubes. El Sabalero se plantó en no hacer uso de la opción de compra por el 50% del pase en 2.000.000 de dólares; mientras que el Pincha esgrime que se cumplieron las cláusulas del contrato emplazándolo a pagar.

El acuerdo era que si el volante jugaba el 70% de los partidos, Colón tenía que hacerle frente al acuerdo, que es desestimado con otros argumento y, por si fuera poco, recargado por un pedido de resarcimiento a Estudiantes por no poder usar al jugador por el parate del fútbol a causa de la pandemia del coronavirus. Un ida y vuelta que no muestra claridad y donde, casi con seguridad, será resuelto en tribunales.

Fernando Zuqui.jpg Estudiantes le comunicó a Fernando Zuqui que debe ponerse a disposición, alejándose del todo de Colón. Prensa Colón

Un motivo de preocupación para el mendocino, que no sabía entonces quien le iba a pagar el sueldo. Uno de los dos debía hacerse cargo surgiendo un nuevo dilema. Fue así como la cosa no mostró soluciones haciendo crecer la incertidumbre, hasta que en las últimas horas existió el primer llamado.

Fue de Estudiantes, que le notificó que debe retomar los entrenamientos cuando sea oficial por parte de la AFA en el predio de City Bell. Fernando Zuqui tiene vínculo con el Pincha hasta junio de 2021, que comparte en partes iguales con Boca. Un jugador que estaba en los planes de Eduardo Domínguez, pero por el que no se hicieron esfuerzos por la cifra que había que pagar.

De todas maneras, según cita el sitio cielosports de La Plata, esto no quita que Estudiantes no arremeta en pos de que se cumpla lo cree que corresponde, aunque un Colón que no da el brazo a torcer y piensa en el armado del próximo plantel. Una historia que promete más capítulos, ya que el final por ahora no está cerca de resolverse.