Fritzler: "A nosotros los arbitrajes no nos favorecen"

El Polaco fue uno de los puntos altos del Sabalero, que se llevó un empate desde Paraná, tras empatar sin goles frente a Patronato. Luego del cotejo, destacó: "Queríamos empezar ganando, veníamos de muy buen ánimo tras lo que logramos en Brasil y queríamos empezar pisando fuerte. Pero se nos presentó un primer tiempo complicado, un rival que con agresividad nos dominó, aunque no nos complicó durante el primer tiempo. En el segundo tiempo mejoramos mucho, salimos bien, tuvimos una chance que si estábamos más tranquilos podríamos haber convertido. Somos un equipo que necesita de mucho esfuerzo para lograr cosa, es un camino largo, nunca nada es fácil, esperemos estar a la altura de lo que queremos lograr".





Se le preguntó por las acciones donde los jugadores de Patronato reclamaron penal y analizó: "Dentro del campo no los veo bien, en la primera no pude ver si le pegó en el cuerpo o en el brazo. La segunda es muy rápida, el jugador de ellos cae adentro, no sé si lo tocó adentro o afuera. Si fue o no fue lo dirán las imágenes. Somos un equipo que los arbitrajes no nos favorecen, si se dio así, fue una cosa fortuita".





A raíz de lo que contestó sobre los árbitros, se le consultó sobre si sentían que los perjudicaban y respondió: "No, no siento que estén a favor ni en contra. A lo largo del torneo uno termina siendo lo que merece por lo que hizo a lo largo de los partidos, por eso no juega ni a favor ni en contra".





En el final se le hizo referencia al cotejo ante San Pablo y se lo indagó sobre si les pesó jugar ante Patronato, con el duelo por la Sudamericana tan cerca y dijo: "Nosotros estábamos mentalizados en querer arrancar bien. Se nos hizo complicado el primer tiempo, no encontrábamos los espacios. Es una cancha difícil, teníamos poca visión. En el segundo tiempo mejoramos pero nos faltó más tranquilidad en los últimos metros".

Matías Fritzler venía de poner su nombre en lo más alto de la historia de Colón, ya que marcó el gol con el cual el equipo de Eduardo Domínguez derrotó al poderoso San Pablo por 1-0 en el emblemático Morumbí. Este sábado fue el turno de debutar en la Superliga, donde la intención es ser protagonistas para lograr un nuevo boleto para disputar los torneos internacionales.