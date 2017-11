Fritzler, contundente: "Nos faltó inteligencia"

Matías Fritzler convirtió su primer gol con la camiseta de Colón y sigue dando muestras que es uno de los mejores jugadores del equipo en lo que va de la temporada.

El Polaco, al igual que todos sus compañeros, se fue masticando bronca desde el Brigadier López, ya que con el triunfo el Sabalero se podría haber convertido en el único escolta del cómodo líder Boca, que con su victoria en el Superclásico se sigue escapando en lo más alto.













En otra parte de la charla, se lo consultó sobre el poco sabor que tiene el punto luego de ir ganando por dos goles y destacó: "Es un empate, perdimos dos puntos que teníamos ganados, esa es la verdad".





Posteriormente, se le hizo referencia a su gol, que fue el empate parcial cuando terminaba el primer tiempo y relató: "Había una jugada preparada que decidimos no hacerla porque ellos estaban posicionados de una forma que nos impedía hacerla. Además, es una segunda jugada donde me pude separar de la marca. El Chino (Guanca) me busca muy bien y me da un pase con la intención de hacerlo".





Por último, se lo consultó sobre qué les faltó para quedarse con la victoria ante el Santo y dijo: "Nos faltó inteligencia. Habíamos sentido el desgaste físico del partido, nos habían manejado bien la pelota, en el momento que ellos lo sintieron golpeamos. Pero después del 3-2 nos tendríamos que haber reagrupado un poco mejor y hacernos más sólidos, pero la realidad es que no lo pudimos hacer y hay que seguir trabajando para mejorar todas estas cosas".

El exvolante de Huracán comenzó haciendo un balance general del partido y la sensación del final del cotejo, y dijo: "El segundo gol viene por no defender bien en la pelota parada, una vez que se pusieron 3-2 el partido se abrió. Nosotros tuvimos para liquidarlo con Diego (Vera) y no pudimos convertirla, ellos en una situación que patean para arriba se encuentran con un penal. En el momento me pareció que Toledo estaba muy cerca del jugador de San Martín, pero son cuestiones que cansan un poco ya que a veces son penales y otras no".