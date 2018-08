"Fue lindo superar a San Pablo, pero no debemos quedarnos con eso"

Sin dudas que ese gol le vendrá bien para recuperar confianza y continuar peleando para ganarse un lugar dentro de los 11. Luego de superar al San Pablo y enfocado en lo que viene, el lateral visitó los estudios de Radio Sol 91.5 para charlar con el programa La Voz del Sabalero.





Respecto a la situación que atraviesa, ocupando un lugar en el banco de relevos, indicó: "Siempre tengo ganas de jugar, pero está el entrenador que es quien arma el equipo y lo respeto. Yo igualmente voy todos los días contento a entrenar. El gol me hizo bien y sirve para demostrarle al DT que uno siempre quiere estar".









Clemente llegó a Colón en febrero del 2015 luego de dos temporadas en el San Pablo en donde casi no había jugado. Llegó de la mano de Mostaza Merlo, pero el técnico se fue luego del primer partido. Le costó adaptarse, sobre todo porque no venía jugando. Pero además el equipo recién ascendía a Primera División y desde lo económico e institucional las cosas distaban de ser las mejores.





"Cuando llegué al club, Colón atravesaba una mala situación. Por eso uno tuvo que adaptarse a todo ese proceso y fui aprendiendo a convivir con todas las cosas nuevas. Pero el balance es positivo y en estos tres años y medio que llevo en Santa Fe estoy muy contento con el club y la gente. Estoy feliz acá",tiró.









Para luego agregar: "La gente me trata muy bien, por ahí no soy de salir mucho porque hay mucha gente que es fanática y uno quiere estar tranquilo. Pero también soy consciente de que la gente quiere sacarse una foto con un jugador, que no siempre tiene esa posibilidad y eso también es lindo".





En cuanto a lo que fue la hazaña de dejar en el camino al San Pablo, expresó: "Es un momento muy lindo dejar afuera a un equipo tan grande como el San Pablo, fue lo mejor que nos pudo pasar y te pone muy contento lograrlo. Está claro que lo festejás mucho, pero ya pasó y ahora tenemos mucho por delante, ya que estamos disputando tres competencias (Superliga, Sudamericana y Copa Argentina) y debemos mantener este nivel. El triunfo ante el San Pablo quedará en el recuerdo, se disfrutó mucho, pero no debemos quedarnos con eso y la obligación es seguir creciendo".

























Clemente Rodríguez no viene jugando como titular ya que en su posición lo está haciendo Gonzalo Escobar, por lo cual el ex-Boca debe esperar su chance. Y justamente por la Superliga, estuvo desde el arranque en el compromiso ante Tigre y terminó marcando un golazo. Desde septiembre de 2011 que el defensor no marcaba en el fútbol local.